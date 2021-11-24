WhatsApp iOS 版正测试全类型音频信息倍速播放功能

IT之家 11 月 24 日消息，据 9to5 Mac 报道，几个月前，WhatsApp 发布了为语音信息选择不同播放速度的功能后，该应用现在正在开发同样的功能，将针对其他的音频信息。目前，这些音频信息仍需以常规速度收听。

WABetaInfo 已经证实 WhatsApp 正在开发相关音频倍速播放功能。根据该博客，WhatsApp 正在努力提高对所有音频信息实施不同播放速度的能力，不管它们是被转发还是只是被用户录制。

“什么是音频信息？它可能简单的是一个转发的语音笔记。当你转发一条语音信息时，不可能加快音频的播放速度，因为播放速度按钮是不可用的，但以后会有新的功能针对它推出。”

WABetaInfo 称，该功能“在最近的 WhatsApp iOS 测试版中被发现，但目前正在开发中”，这意味着暂时没有公开测试版可以尝试。该博客说，“它肯定会出现在 WhatsApp 测试版的下一个版本”。

IT之家获悉，截至目前，WhatsApp 音频信息只能显示 2 倍的播放速度，但此后肯定也会增加 1.5 倍播放速度。

最近，该公司正在使用苹果 Catalyst 项目开发新的 macOS 应用程序。有了这个后，它将看起来与即将推出的 WhatsApp iPad 应用程序相似。