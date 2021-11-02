WhatsApp 更新启动页品牌形象：删除“Facebook”，更改为“来自 Meta”

IT之家 11 月 2 日消息，据 9to5 Mac 报道，在 Facebook 上周宣布将集合 Facebook 本身、Messenger、WhatsApp、Instagram 等品牌名称为 Meta 后，该公司现在正在改变其应用程序的页脚以反映这一点。

WABetaInfo 发现，随着 WhatsApp 测试版 2.21.220.14 发布，当你打开应用程序时，它不再显示“WhatsApp from Facebook”，现在它呈现的是“WhatsApp from Meta”。

IT之家获悉，大约一年前，WhatsApp 在打开应用时增加了“from Facebook”的品牌，现在它改变了这一点，以反映其作为一个元宇宙公司的目标。

WhatsApp 还将设置中的“WhatsApp from Facebook”的页脚也删除了。

当马克-扎克伯格在宣布这一变化的同时，还宣布了其十年后在元宇宙中获得 10 亿用户的计划。

“作为其中的一部分，现在是时候采用一个新的公司品牌来涵盖我们所做的一切了。以反映我们是谁，以及我们希望建立什么。我很自豪地宣布，我们的公司现在是 Meta。”

这个 WhatsApp 的小更新测试版还带来了对从企业账户收到的信息进行评级的功能。

据 WABetaInfo 称，“WhatsApp 开发这个功能是为了帮助企业改善他们给客户的信息。这意味着他们可以看到关于评级信息的一般反馈，但他们不能看到谁给他们评级，而且 WhatsApp 不能看到信息的内容。WhatsApp 使用这种技术是为了保护你的隐私，所以采用了端到端加密。”