三年亏损近 12 亿元 亿晶光电出售硅片/电池等闲置设备资产

近日，亿晶光电发布公告称，公司控股子公司常州亿晶拟通过常州产权交易所有限公司以产权交易的方式出售部分闲置资产。

据了解，亿晶光电闲置设备主要是 2021 年 5 月份前停用的 158.75 尺寸的电池和组件产线，截止 2021 年 10 月 31 日，闲置设备账面原值 6.50 亿元，累计折旧 2.82 亿元，计提减值准备 0.34 亿元，账面价值 3.34 亿元。

据了解，158.75 尺寸曾是主流组件规格之一，而随着 166、182、210 尺寸组件后来者居上，加速成熟，158.75 尺寸市场占有率不断下降。目前，166 成为主流尺寸。

浙商证券认为，大尺寸电池给组件设计带来了更高灵活性。有测算显示，210 尺寸电池片面积较 156.75 尺寸提升 80.47%，更大面积带来更突出的电池功率表现以及更高瓦数的组件技术及设计平台，组件功率产出也可相应提升 80% 以上。

在此背景下，亿晶光电开始调整光伏电池片、组件产线，淘汰落后产能。亿晶光电表示，以上资产处置，有利于盘活公司资产，避免资产闲置。本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步提升公司资产质量，本次交易完成可能会对公司当期利润造成负面影响。

受淘汰旧产线影响，亿晶光电形成了数额不小的资产减值，其归母净利润自 2019 年以来连续亏损。2019 年至 2021 年 1-9 月，亿晶光电归母净利润分别为-3.03 亿元、-6.52 亿元、-1.99 亿元，三年累计亏损 11.54 亿元。