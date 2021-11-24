骁龙 8 Gen1 安兔兔跑分曝光：103.5 万分

IT之家 11 月 24 日消息，高通公司目前已经官宣骁龙 8 Gen 1 旗舰芯片，产品预计将于 11 月 30 日之后发布，依旧采用 1+3+4 核心组合。

今日微博用户 @科技晚 8 点 曝光了搭载骁龙 8 Gen1 SoC 新机的内部跑分，使用安兔兔 App 进行测试。这款旗舰 SoC 跑分成绩高达 1035020 分，相比高通 888 Plus 的 80 万分有了明显提升。

联想手机部门产品经理在微博表示，这一跑分并不是下一代摩托罗拉手机。

联发科此前正式发布了天玑 9000 旗舰 SoC，首发台积电 4nm 制程工艺，采用 Armv9 架构。产品搭载 1 个 Arm Cortex-X2 超大核心，频率 3.05GHz。三个 Arm Cortex-A710 大核，频率 2.85GHz。此外，该芯片首次支持 LPDDR5X 内存。

此前有爆料表示，联发科天玑 9000 芯片的安兔兔跑分同样可以超过 100 万分。联发科表示，该芯片的 CPU、GPU 性能相比骁龙 888 要快 35%。

据IT之家此前消息，有 @数码闲聊站 等多名爆料者表示，小米、摩托罗拉、一加有望首发骁龙 8 Gen1 旗舰 SoC，新款手机预计最快于 2021 年 12 月正式发布。