三星显示准备扩充韩国工厂 OLED 面板产能，此前已决定退出电视 LCD 面板市场

11 月 24 日消息，据国外媒体报道，在智能手机所需的中小尺寸 OLED 面板领域优势明显的三星显示器公司，已在准备扩充他们在韩国的 OLED 面板产能。

从外媒的报道来看，三星显示计划扩充的 OLED 面板产能，是用于生产电视的 QD-OLED 面板和其他 IT 产品的 OLED 面板。

外媒的报道还显示，三星显示器公司是通过将部分 LCD 面板工厂加以改造，转换成 OLED 面板工厂的方式，来提高 OLED 面板的产能的。

三星显示器公司，已决定退出电视 LCD 面板市场，并逐步放弃生产。外媒在报道中也提到，他们已用第 6 代的 OLED 面板生产设备，替换了 L7-2 工厂的 LCD 电视面板生产线上的设备，以生产中小尺寸的 OLED 面板。L8-1 工厂大尺寸 LCD 面板生产线上的部分设备，也已经被移除，腾出的空间用于安装 QD-OLED 电视面板生产线。

在报道中，外媒提到，L8-1 工厂的 QD-OLED 电视面板生产线，月产能为 30000 片玻璃基板，也就是每年可生产 100 万台 55 英寸和 65 英寸 QD-OLED 电视所需的面板。

由于 L8-1 工厂在安装 QD-OLED 电视面板生产线之后，仍有空间，外媒预计三星显示可能会继续用于扩充 QD-OLED 电视面板的产能，或者安装一条 8.5 代 OLED 面板生产线。