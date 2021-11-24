与氢 OS 有所不同，一加 ColorOS 12 正式版开放升级更新方法介绍：明天见

IT之家 11 月 24 日消息，OPPO Find X3 系列、一加 9/Pro 此前已开启 ColorOS 12 升级公测招募。据悉，ColorOS 12 基于 Android 12 版本，正式版将于 11 月 25 日推送。

随着正式版的到来，一加高管现公布了 ColorOS 12 更新方法，为大家讲解了一加手机如何升级 ColorOS 12 正式版。值得一提的是，ColorOS 12 公测不需要点尝鲜申请，直接耐心等待即可，而正式版用户则需要一点点操作。

各位加油，ColorOS 的更新方式和此前氢的更新方式有些差别，现以一加 9/一加 9Pro 更新 ColorOS12 正式版为例：

1.升级公测用户：可以直接收到 OTA 推送。

2.正式版用户：需要点击“设置> 软件更新 > 右上角设置图标 > 升级尝鲜 > 正式版申请 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 12 了。

还有一点正式版用户需要特别注意，正式版是陆续推送，并不是一次性可以推送给所有用户。着急的加油需要及时关注官方消息，可以立马升级。佛系的加油可以在多等几天。