宝骏 KiWi EV 时髦金高定版上市：8.98 万元，超细纤维皮革/ 305 公里续航

IT之家 11 月 24 日消息，今日宝骏汽车正式推出了宝骏 KiWi EV 时髦金高定版。这款此前曾有基础版“设计师”合计高阶版“艺术家”两款配置，售价分别为 6.98 万元、7.88 万元。新车型作为该系列的旗舰，售价 8.98 万元。

宝骏 KiWi EV 时髦金高定版采用了特别设计的内饰，以淡粉色和淡金色为主色调。该车拥有 64 色智能氛围灯，可以调节颜色。车内的储物盒等组件均采用了专属设计风格，有着金色线条点缀。车内具有无线充电支架、仪表盘储物盒等。

这款车的座椅采用了超细纤维皮革材质，环保无溶剂。方向盘表面使用了抗菌材质，拥有 99.99% 抗菌率。

这款车的副驾驶位置，可以定制刺绣铭牌，写上专属文字。

IT之家了解到，宝骏 KiWi EV 电动汽车由宋茜代言。该车配备磷酸铁锂电池，拥有 31.9KWh 电池能量与 305 公里 NEDC 续航里程，电动机功率 40kW，扭矩 150N・m。

这款车拥有多种配色可选，搭载直流快充技术，拥有 220V 交流取电功能，随车配备 220V 充电枪。

功能方面，宝骏 KiWi EV 拥有手机蓝牙钥匙功能，系统支持远程 OTA 升级。车辆具有 ESC 车身电子稳定系统、TCS 牵引力控制功能以及自动驻车等功能，同时拥有 PM2.5 过滤装置，可选装智能驾驶系统。