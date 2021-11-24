广汽埃安旗舰版 AION LX PLUS 首发搭载 3 颗速腾聚创第二代激光雷达

11 月 24 日，广汽埃安公布 AION LX PLUS 核心配置，显示该车搭载 3 颗激光雷达，支持 300° 交叉覆盖视野，以及 250 米远距离探测。此外，该车还搭载有 6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、8 支高清摄像头、4 支环视摄像头以及 2 个独立高精定位模块。

同时，该车搭载 200 TOPS 算力，ISP 图像像素处理能力达 24 亿/秒，LPDDR4 内存达 24GB，并配置 ASIC-D 安全等级 MCU。

广汽埃安表示，该车优势是看得更清、更远，高速场景稳，可随时聚焦驾驶者感兴趣区域 (ROI)，车辆识别距离可从 150m 提升至 250m，能精准捕捉远距离锥桶等小障碍物，超前预判提前进行减速、变道，高速智能辅助驾驶稳如老司机。

根据此前信息披露，该车搭配的激光雷达由速腾聚创所提供。今年 7 月 26 日，广汽埃安官宣 ADiGO 自动驾驶系统搭载 RoboSense (速腾聚创) 第二代智能固态激光雷达，并将在 AION LX 等多款车型上实现量产。资料显示，RoboSense (速腾聚创) 第二代智能固态激光雷达采用二维 MEMS 智能芯片扫描架构，拥有智能“凝视”功能，可以根据驾驶场景调节扫描方式，提升激光雷达感知能力，帮助增强自动驾驶性能，提高驾乘体验。

第二代智能固态激光雷达的加入，赋予 ADiGO 自动驾驶系统更强大的第四重感知能力。激光雷达主动高精度三维感知的特性，让 ADiGO 系统实现全天候感知冗余，获得可靠的感知信息，保障驾驶安全。在高速场景，智能“凝视“动态提高 ROI 区域垂直分辨率，让 ADiGO 系统更早发现远处障碍物，提升在高速公路和城市快速路的自动驾驶体验；城区场景，智能“凝视“动态提高刷新帧率，帮助 ADiGO 系统更快响应周围车辆、电动车、行人等障碍物的动态变化，提升城区街道自动驾驶体验。