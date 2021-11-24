法雷奥发布旗下第三代激光雷达：能预测车辆运行轨迹，2024 年投放市场

IT之家 11 月 24 日消息，汽车零部件供应商法雷奥 11 月 23 日展示了其第三代扫描激光雷达（LiDAR），该产品将于 2024 年投放市场。

法雷奥研发与战略高级副总裁 Geoffrey Bouquot 表示：“法雷奥的第三代激光雷达是自动驾驶的一项重大技术进步。法雷奥已经是市场上唯一一家实现车规级激光雷达大规模量产的供应商，此次升级进一步增强了法雷奥在该技术领域和行业的领先地位。我们使用这款产品的首要目标仍然保持不变，即保障道路生命安全。”

据介绍，法雷奥第三代激光雷达在探测距离、分辨率、帧率等方面的性能都大幅提升，能以每秒 450 万像素和 25 帧的速度重建车辆周围环境，并实时生成 3D 图像。和上一代产品相比，它的分辨率提高了 12 倍，探测距离增加了 3 倍，视角扩大了 2.5 倍。

这款新的激光雷达具备独特的感知性能，能够看到人类、相机、雷达所看不到的东西。这意味着在许多情况下（L2 级自动驾驶及以上）都可以进行自动驾驶，包括在高速公路上以高达 130 公里/小时的速度行驶。即使在这些情况下，搭载了第三代激光雷达的车辆也能够完全自主应对紧急情况。

法雷奥的激光雷达可以探测、识别位于汽车周围的所有物体并对其进行分类。如果这些物体在移动，它能探测出物体的移动速度和方向。不管是光线充足还是漆黑一片，激光雷达都可以适应所有的光线条件，甚至可以通过测量雨滴的密度来计算正确的制动距离。即使附近车辆不再在司机的视线范围内，它也能跟踪这些车辆，使用算法预测车辆的运行轨迹，并触发必要的安全操作。

基于这些功能，该款激光雷达可以保护车内和车周围的人，无论是行人、骑行者，还是其他道路使用者。除了配备该激光雷达的车辆外，它还将通过云端向其他车辆发出道路危险警报，运用其独特的感知能力保障整个道路环境的安全。

法雷奥设计并制造了整个系统，包括硬件、软件、相关的人工智能以及系统“大脑”。系统“大脑”将收集到的数据结合起来，使车辆能够及时做出正确决策。它的软件会自动适应环境，并通过定期更新提高其性能。

法雷奥的激光雷达在德国巴伐利亚的法雷奥维姆丁工厂生产，在这里生产的部件均以微米级的精度进行组装。该工厂的生产线利用了法雷奥在光学、力学和光子学（物理学的一个分支，研究光粒子或光子的发射和探测）方面最先进的专业知识。法雷奥的 300 名工程师专注于这项技术，已申请专利超过 500 项。

IT之家了解到，法雷奥是第一家，也是迄今为止唯一一家大规模量产激光雷达的公司，已经生产了超过 15 万颗激光雷达，在全球配备激光雷达的量产车中绝大多数所使用的是法雷奥的产品。法雷奥预计，到 2030 年将有高达 30% 的高端新车在硬件水平上可以达到 L3 级辅助驾驶的条件，为此这些车辆均需要配备激光雷达技术。