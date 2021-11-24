网信办：我国 IPv6 活跃用户数达 5.68 亿，占网民数的 56.23%

IT之家 11 月 24 日消息，今日网信办公布了最新的我国 IPv6 规模部署和应用进展。据国家 IPv6 发展监测平台监测数据显示，截至 2021 年 10 月，我国 IPv6 活跃用户数达 5.68 亿，占全部网民数的 56.23%，城域网 IPv6 流量占比为 5.87%，LTE 核心网 IPv6 流量占比为 23.98%，较 2021 年初 IPv6 流量成倍增长，呈现出良好的发展势头。

网信办此前发布了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》和《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，各类互联网公司、企业积极响应，加快 IPv6 升级步伐。

截至 2021 年 10 月，纳入监测范围的 200 款 App 均支持 IPv6 访问，IPv6 流量平均占比达 39.77%，其中已有 45 款 App 的 IPv6 流量占比超过 65%，名单如下：

IT之家获悉，网信办表示，纳入监测范围的 App 尚有 31 款 IPv6 流量占比低于 10%，需要加快升级改造步伐。下一步，中央网信办将会同有关部门，继续加大统筹协调力度，完善政策措施，开展试点示范，持续监测分析，充分发挥企业在 IPv6 发展中的主体地位作用，继续加大放量引流力度，加快实现 IPv6 规模部署和应用从能用向好用转变、从数量到质量转变、从外部推动向内生驱动转变，促进互联网演进升级。