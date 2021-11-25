Facebook“吹哨”丑闻再发酵：Instagram CEO 将首次向美国会作证

北京时间 11 月 25 日早间消息，美国康涅狄格州民主党参议员理查德・布鲁门撒尔（Richard Blumenthal）的发言人证实，Instagram 首席执行官亚当・莫塞里（Adam Mosseri）预计将在 12 月 6 日当周首次在国会作证。

布鲁门撒尔是美国国会参议院商业委员会下属消费者保护子委员会的主席，他在一份声明中表示：“在有关 Instagram 有害影响的爆炸性报道出现之后，我们希望直接听到公司领导层的说法，说明为什么该公司会使用强大的算法，把有害内容推送给儿童，将其推向黑暗之处，以及该公司将采取什么措施来让其平台变得更安全。我感谢莫塞里先生自愿来到这个子委员会（作证），并希望他将支持具体的立法改革和解决方案，特别是在其强大的算法方面。”

此前，Instagram 母公司 Facebook（最近已更名为 Meta）的前雇员弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）向参议院、美国证券交易委员会（SEC）和多家新闻机构披露了长达数千页的 Facebook 内部文件，从而使得 Instagram 面临着更严格的审查。

这些文件披露了众多信息，其中之一是 Instagram 对其平台如何影响年轻用户的心理健康进行了研究，结果发现部分用户群受到了负面影响。举例来说，研究发现，大约三分之一的少女受访者表示，当她们有不喜欢自己身体的感觉时，Instagram 会让她们感觉更糟。调查还发现，在报告有自杀想法的青少年中，13% 的英国用户和 6% 的美国用户将这一问题追溯到了 Instagram。

自那以后，该公司一直都在淡化这些研究的重要性，声称不能通过对一小部分受访者的研究来推算整个用户群。但许多国会议员都认为，这项研究仍然足以表明，Instagram 本来可以采取更多措施来对抗其平台对年轻用户的负面影响。议员们向该公司施压，要求其放弃为儿童专门开发应用的计划。自那以后，Instagram 暂停了这一计划。

在剑桥分析公司（Cambridge Analytica）丑闻曝光之后，Meta CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经多次在国会就竞争、内容审查和隐私等话题作证。虽然国会经常都会寻求让公司高管作证，但在实际上，高管的副手可能对议员们想要了解的话题有更多的亲身实践知识。一些政策观察人士指出，YouTube CEO 苏珊・沃西基（Susan Wojcicki）也还没在国会作证过，而 YouTube 母公司谷歌的 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）则已多次作证。

Meta 发言人丹尼・利沃（Dani Lever）发表声明称：“我们正在继续与该委员会合作，以便确定一个日期，让亚当就 Instagram 正在采取的重要措施作证。”