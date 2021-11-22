元宇宙一哥争霸，微软、Meta 谁才是大 BOSS

全球市值第一的微软和全球社交巨头 Meta 的元宇宙布局正式展开！

Facebook 通过全线产品改名“Meta”的方式，表示其对于下一代互联网势在必行的决心。随后，重回市值第一的微软在 Ignite 大会上正式宣布进军元宇宙。

▲ 微软 Mesh for Teams 平台

据智东西不完全统计，Meta 共投资了 24 家涉及“元宇宙”领域的公司，其中以游戏公司，以及与 VR/AR 硬件有关的创企为主。而微软共投资了 11 家涉及“元宇宙”的企业，其中，微软也参投了 Meta 的 C 轮融资，并于 2011 年参与了 Meta 15 亿美元的战略融资。

此外，我们还挖掘了 Meta 和微软在元宇宙布局方面的不同之处，分析其在从底层技术、基础设施、硬件入口、目标用户、内容生态以及产品研发六大层面各自拥有的产品和平台。

摩根士丹利最新研究报告显示，元宇宙有望成为一个 8 万亿美元的庞大市场，并很可能成为下一代的社交媒体、流媒体和游戏平台。

面对如此巨大的蓝海市场，Meta 和微软将如何面对新一轮互联网浪潮的洗牌，又做好了哪些准备？在深入挖掘后，我看到了微软和 Meta 布局元宇宙背后的产品生态和技术支撑。

01. 连推新品，微软和 Meta 正式宣布进军元宇宙

微软和 Meta 这两大科技巨头将如何玩转万亿级的元宇宙市场？从最近半年的动态来看，我们发现两位玩家以现有的硬件设备体系为基础，带领着新的用户奔向元宇宙。

1、以硬件为核心，Meta 投入百亿加强研发

首先说 Meta，作为现在喊着“元宇宙”口号声量最大的玩家之一，Meta 在硬件上、软件上甚至是内容生态上都投入大量资金和人力。

2021 Facebook Connect 大会上，Meta 透露明年将推出内部代号为 Project Cambria 的高端头显，和代号为 Project Nazare 的 XR 眼镜。Meta 目前现有的硬件设备主要还是以 VR 一体机为主，暂不覆盖 PC 端的 VR 设备。

▲ 内部代号为 Project Cambria 的高端 VR 头显

加上此前的 Oculus 系列产品，Meta 已经逐渐丰富自己的硬件产品线和不同的产品类型，巩固了自身在“元宇宙”硬件入口的地位。

在研发投入上，Meta 将投入 100 亿美元资金到现实实验室（Facebook Reality Labs）中，专注于 AR/VR 的产品开发。此外，Meta 还在会上宣布将投资 150 亿培育元宇宙内容创造人才。

从这些布局来看，Meta 主要是希望通过硬件的渗透率提升，带动更多的内容创作者向虚拟世界“迁移”，带来更多新的创造力。

2、连推两大平台，微软“接轨”元宇宙

与 Meta 的以“VR 社交 + 元宇宙”不同，微软在宣布加入元宇宙之后，仅仅推出两款新的软件平台 Mesh for Teams 和 Dynamics 365 Connected Spaces。

其中，微软推出的 Mesh for Teams 平台，也就是 Microsoft Teams 的元宇宙“版本”，据微软官网介绍，该平台可以成为“通往元宇宙的入口”。

Mesh for Teams 平台支持用户自定义形象参加线上会议，甚至还可以打造一个沉浸式的虚拟空间，让新员工能在其中办理入职手续，举办派对等活动。

▲ Mesh for Teams 平台

并且，该平台还支持实时翻译和转录等技术支持，当说着不同语言的人们参与同一个活动时，再也不用担心沟通障碍了。

而另一个新产品，Dynamics 365 Connected Spaces 可以让管理者直接通过可视化数据和人工智能驱动的模型来了解其监测环境中的情况并及时作出调整。

比如说，服装店的管理者可以通过该平台直接看到每天什么时候客流量最大，哪些款式买的最好，以及员工人数安排是否合理等。这些不但可以通过软件直观地看到相关数据，而且还能通过模型复盘每一次活动。

除此之外，微软还通过游戏平台 Xbox，“致力于开发完全沉浸式的元宇宙游戏系列”。

总体来看，微软将以办公为主要应用场景切入元宇宙赛道。这类办公场景不但在现有的疫情情况下拥有广泛的应用场景，而且在用户接上 VR 设备后，可以成为新的虚拟活动空间，人与人之间将拥有更多的交互感和沉浸感。

Meta 和微软宣布进军元宇宙之后，我们可以看到在新的产品研发上，二者都在向虚拟现实或者混合现实上靠拢。Meta 主要是基于 VR/XR 设备为核心布局下一步的产品发展，微软是以企业服务为核心，为不同的客户提供接入元宇宙的工具，推动更多的产品落地。

02. 微软、Meta 如何走向“元宇宙”？

11 月 2 日，微软企业传播副总裁 Frank X. Shaw 发文称：“在我们讨论元宇宙时，我们同时考虑了一种新媒体和一种应用程序类型，就像我们很久很久以前，也就是 1990 年代谈论网络和网站的方式一样。”

“元宇宙”可能和初代互联网一样，即将给人们的生活带来翻天覆地的变化，而科技巨头们也想要趁机获得更大的市场空间。

无论是 Meta 改名换姓，还是微软开始将产业逐步与元宇宙“接轨”，元宇宙对科技巨头来说，是一轮新的科技赛跑，他们早从各个方面做好了准备。

1、重金砸向元宇宙，Meta 更偏爱游戏领域的公司

据智东西不完全统计，Meta 从 2014 年开始共投资了 23 家与元宇宙相关的公司，涉及智能硬件、软件工具、计算机视觉、游戏等多个领域。

其中，比较重要的投资有 2014 年，Meta 以 20 亿的价格并购了 Oculus VR 公司，随后收购了多家与视觉显示技术有关的公司融入到 Oculus 相关产品项目中。

在完成了基本的硬件布局后，Meta 从 2019 年开始在游戏领域加码，先后收购了 7 家游戏公司，打造较为强大的游戏生态。

“我们的重心是打造虚拟现实和扩增现实的生态系统。”扎克伯格在 2021 Facebook Connect 大会上说道。

与 Meta 主要在游戏、硬件方面进行投资不同，微软的投资领域主要还是以云计算、云服务为主。

据智东西不完全统计，微软共投资了 11 家与元宇宙有关的公司，其中还参与部分公司的多轮融资。

比较有意思的是，微软也曾在 2011 年参与 Meta，也就是 Facebook 的 C 轮融资，并且在 2017 年对 Meta 以 15 亿美元的资金完成了战略融资。

微软在元宇宙的布局中还是以云计算、云服务等为多数，主要面对企业服务；Meta 在元宇宙方面的投资则主要是以游戏、以及提高相关硬件服务的企业为主，主要面对消费者市场。

2、以云和硬件设备为支撑，微软和 Meta 元宇宙颇具雏形

最新研究报告表示，科技巨头进军元宇宙主要从底层技术、基础设施、硬件入口、目标用户、内容生态以及产品研发六大层面布局，我们也从这六个方向来看看微软和 Meta 是如何组建自己的元宇宙。

在硬件上，微软不但有 VR 头显 HoloLens 以及 Mesh 两大终端产品，还拥有一系列传感器套件；在底层框架上，有微软智能云 Azure 做背后支撑，在数据、信息收集等多个领域都拥有自己的对应产品。

除此之外，研究机构智慧芽最新数据显示，微软及其关联公司，在全球 126 个国家/地区中，共有超过 1600 件与“AR/VR”相关的专利申请。其中，有效专利 690 余件，授权发明专利 710 余件。这同样说明了微软已经做好一定技术积累，准备“接轨”元宇宙。

而 Meta 以“Oculus 需要 Facebook 的账号登录”这样的规定，将软硬件生态紧密的结合在一起。此外，Meta 也引入大量游戏进入 Oculus，丰富了整体的内容生态。

总体看来，Meta 和微软都具有自己的硬件产品以及强大的软件生态，并且都在游戏领域拥有自己的优势，但整体布局上，Meta 主要面向消费者，在硬件、社交领域更具有优势，而微软主要在商业应用场景中更具优势。

03.“摆渡人”vs“上帝”，微软和 Meta 会造出两个不同的元宇宙吗？

微软和 Meta 先后宣布要打造元宇宙，前者宣布要打造企业元宇宙，后者励志要打造一个全新的元宇宙，那么，两家科技巨头将会打造出不同的“元宇宙”吗？

微软和 Meta 自己已经站出来回答这个问题了：暂时不会。11 月 10 日，Meta 和微软宣布了将打通 Workplace 与 Microsoft Team 之间的壁垒 ，而 Microsoft Team 后期将成为 Mesh for Teams 平台的基础。

尽管都是办公软件，但 Workplace 和 Teams 的功能并不完全重叠。Workplace 专注于公司与公司之间的联系，而 Teams 主要是加强员工与员工之间的联系。也就是说，客户可以访问 Teams 应用程序内的 Workplace 内容。同样，用户可以在 Workplace 应用中查看 Teams 视频会议。

目前看来，这种合作关系可能对 Meta 最有利，因为 Meta 的 Workplace 服务在用户方面远远落后于微软，但微软同样也在扩充了 Microsoft Team 里的内容生态。

▲ Meta 的 Workplace 官网

但这并不意味着两个元宇宙完全相同，最新行业报告分析了微软与 Meta 在元宇宙布局中的不同之处。分析师认为，微软仍维持着移动互联网的定位，作为一个集成的平台，希望起到“桥梁”的作用，连接不同的“元宇宙”。

而 Meta 可能要担任的不仅仅是现实中地球和政府的角色，更有可能是规则的制定者的角色。无论是从其大声标榜元宇宙的重要性，还是从其改名中都可以看到这一点。

这样的差异化元宇宙规划路径，可能会导致 Meta 和微软暂时不会处于正面竞争状态，由于目前元宇宙还处于探索阶段，因此现在谈竞争还为时过早。

04. 结语：谁将成为元宇宙赛道的领跑者？

如今，微软和 Meta 都在硬件设备、VR/AR 生态上做好了自己的平台布局，根据自己现有的优势，面对企业用户和普通消费者打造出不同通向“元宇宙”的路径。

无论是 Meta 这类从移动互联网开始崛起的新势力玩家，还是微软这种从互联网开始就参与其中，历经多代互联网更迭的老牌玩家，如今都在计划着抢占“元宇宙”，也就是下一代互联网的地盘。

微软和 Meta 率先从 B 端和 C 端两大不同领域切入元宇宙，成为下一代互联网的重量级玩家。他们谁将成为元宇宙真正意义上的领跑者，推动着整个行业转型？又将有哪些产品成为元宇宙的关键应用，我们将持续关注微软和 Meta 的“转型之路”。