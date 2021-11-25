Steam 2021 秋季特卖开始：《赛博朋克 2077》新史低 149 元

IT之家 11 月 25 日消息，Steam 2021 年的秋季特卖已经正式开启，持续时间从北京时间 25 日凌晨两点至北京时间 12 月 2 日凌晨 1 点。

截止到IT之家发稿时，整个商店统计到有超过 4 万 3 千多个打折条目（包括 DLC / OST 等），秋季特卖部分推荐游戏：

《黑暗之魂 1 重制版》平史低：99 元（-50%）

《生化危机 8》《生化危机 7》捆绑包，新史低，343.20 元（-35%）

《荒野大镖客 2》新史低，124.50 元（-50%）

《赛博朋克 2077》新史低，149 元（-50%）(比 Epic 新史低贵 9 元）

《极乐迪斯科：最终剪辑版》新史低，58 元（-50%）

《死亡循环》新史低，99.50 元（-50%）

《星球大战绝地：陨落的武士团》新史低，73.26 元（-63%）

《极限竞速：地平线 4》新史低，62.04 元（-67%）

《皇牌空战 7：未知空域》新史低，65.60 元（-80%）

《仁王》新史低，62.25 元（-75%）

《生化危机 3：重制版》新史低，124.20 元（-70%）

《控制 - 终极合辑》新史低，59.40 元（-70%）

《无主之地 3》新史低，49.75 元（-75%）

除此之外，2021 年 Steam 大奖提名也已经开始，包括年度最佳游戏、年度最佳 VR 游戏、杰出视觉风格、决出剧情、最佳原声音轨等十个奖项可以选择提名，除了“爱的付出”奖外，其它只能提名 2021 年年内发行的游戏。