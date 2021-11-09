《赛博朋克 2077》Xbox One 版现身失败博物馆电子游戏展区

IT之家 11 月 9 日消息，网友 @Luffy2k19 近日在 reddit 上分享了一张有趣的图片，图片上显示在一个玻璃柜子里存放着一盘《赛博朋克 2077》Xbox One 版本的光盘，旁边还放置着一张 PS4 版本的《无人深空》，该网友表示这张图片是在美国明尼苏达州失败博物馆（The Museum of Failure）的电子游戏展区拍摄的。

《赛博朋克 2077》于 2020 年 10 月 12 日在全球发布，虽然当时它是一款全球玩家都在翘首以盼的游戏，但在游戏解禁后玩家对 Xbox One 版本《赛博朋克 2077》的评分只有可怜的 2.6 分。原因在于游戏存在明显的赶工情况，虽然《赛博朋克 2077》的主要卖点在于开放世界和出色的故事，但是里面的技术性 Bug 相当多，甚至当时还出现了《赛博朋克 2077》限定版 Xbox One 不能游玩《赛博朋克 2077》的情况。

IT之家通过查阅资料了解到失败博物馆（The Museum of Failure）由瑞典心理学家萨穆埃尔・韦斯特（Samuel West）博士创立，又被称为“成功之母博物馆 "。至于为何创立该博物馆，萨穆埃尔・韦斯特博士表示是要告诉大家创新本就是一门高风险的生意，并且创新需要失败，不管是组织还是个人，都应当学习和了解自己的失败，而不是忽视它们。