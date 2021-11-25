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华为 Freebuds Studio 固件 1.0.0.162 更新，新增鸿蒙 HarmonyOS 超级终端

2021/11/25 9:48:50 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 25 日消息，华为 Freebuds Studio 头戴式耳机近日获得了鸿蒙 HarmonyOS 1.0.0.162 固件更新，新增支持了 HarmonyOS 超级终端功能

更新内容：

  • 1、音频连接中心（需搭配智慧生活 App 11.1.1.316 及以上版本使用，iOS 暂不支持）

  • 2、HarmonyOS 超级终端（功能后台分批配置中，预计 11 月底完成；耳机固件 162 以下版本将影响超级终端的体验）

IT之家了解到，花粉俱乐部公告显示，本次固件更新预计 12 月 5 日完成全部推送，HarmonyOS 超级终端后台配置预计十一月底完成全部配置。

如果手机没有自动更新配置，没有显示耳机，用户可以先自行手动更新云端配置：手机设置 > 应用和服务 > 应用管理 > 右上角四点 > 选择显示系统程序并搜索音频产品管家 > 存储 > 删除数据，关闭再开启蓝牙后重新连接耳机。

智慧生活 App 升级

  • 1. 打开智慧生活 App，进入智慧生活主界面。

  • 2. 确保耳机手机/平板已连接，选择对应耳机卡片，进入耳机设备主界面。

  • 3. 点击固件更新，进入检查更新界面。

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关键词：Freebuds Studio超级终端

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