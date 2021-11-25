特斯拉向推迟提车的美国买家发“最后通牒”：12 月 2 日前做最终抉择

11 月 25 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，电动汽车制造商特斯拉已向长期推迟提车的买家发出“最后通牒”。
特斯拉要求这些买家在特定时间内提车，否则该公司将取消订单。这项政策适用于推迟提车六个月或更长时间的人。知情人士称，“最后通牒”适用于美国的部分订单。
这一政策变化是在美国电动汽车市场发生变化之际做出的，目的是给推迟提车的买家施加更大压力。在许多情况下，买家可以简单地推迟订单，因为他们买不起车，也无法获得贷款批准。
特斯拉将他们的车辆交给其他客户，买家可以保留他们的订单，希望他们下次能够提车。
然而，在某些情况下，买家故意推迟在美国的订单，以便明年提车，因为他们预计自己的购买将获得新的税收抵免优惠。
按照最新政策，特斯拉可能会取消订单，这将产生重大影响，因为该公司在 2021 年大幅提高了其在美国所有车型的价格。如果这些买家明年想买车，他们将不得不以更高的价格下新订单。
特斯拉已经开始向那些始终在推迟提车的买家发送自动消息，全文如下：
我们正在与您联系，为您提供最后一次机会来接收您下达的汽车订单。当我们在上次送货尝试与您联系时，您要求我们推迟取消您的订单，因为您仍计划购买车辆。然而，我们的记录显示您没有提车。
我们真诚地希望您选择继续保留订单，并与特斯拉一起加快向可持续能源的过渡，但如果您不采取行动，我们将无法再继续履行您的订单。要继续您的订单，请登录到您的特斯拉帐户并选择“我准备好了”，以便在 2021 年 12 月 2 日之前确认。
如果您的订单在 2021 年 12 月 2 日仍然被搁置，或者如果您的订单再次被搁置，您的订单将被自动取消，并且您的订单定金将被全额退还。感谢您的理解，希望您在合适的时候订购特斯拉！