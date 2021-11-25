特斯拉拒绝再做背锅侠，用户升级 FSD 需授权车内外影像数据

11 月 25 日消息，据外媒 Electrek 报道，特斯拉在 11 月 21 日发布自动驾驶测试软件 FSD Beta 10.5 后，细心的测试用户发现在更新 FSD Beta 10.5 时，系统新增了一个说明条款，特斯拉要求获取带有 VIN（车辆识别号码）的车内外摄像头录像数据。

这是特斯拉首次获取与车辆 VIN 相关的影像数据，这也意味着特斯拉可以获取具体车辆的影像数据。

特斯拉针对测试版自动驾驶软件展开更细致的数据收集，或许能够更有针对性的提升 FSD Beta 的能力。目前，特斯拉的这一条款已经得到一些推特网友的支持。

一、升级 FSD Beta 10.5 需同意 VIN 相关图像授权

特斯拉这次调整了更新条款，一方面也是为了提升 FSD Beta 的机器学习能力，另一方面也是为了在发生设计 FSD Beta 的事故时，能够通过车辆的影像数据分析事故发生的原因。

目前特斯拉车主在下载最新版 FSD Beta 时收到了更新通知。这次的通知内容与先前版本升级时的通知大致相同，但新增了一个条款。

该条款显示：在开启 FSD Beta 功能时，如果发生车祸或任何严重的安全风险，我（车主）同意特斯拉收集车内外的影像数据，且数据包含车辆 VIN 标记。

▲ 特斯拉 FSD Beta 10.5 使用条款

车辆识别号码（Vehicle Identification Number），简称 VIN，是一组由十七个字母或数字组成，用于汽车上的一组独一无二的号码，可以识别汽车的生产商、引擎、底盘序号及其他性能等资料。

此前，特斯拉也在收集车辆的摄像头数据，但与车辆或车主无关，特斯拉称其为“影子模式”。当驾驶员手动驾驶的时候，特斯拉的自动驾驶会实时工作，感知外界环境并计算整个驾驶流程，只是不执行。如果人类驾驶流程和特斯拉的判断产生偏差，这时候，特斯拉会记录下前后一段时间的数据。然后把视频数据回传到特斯拉的数据中心，进行分析、学习，最终提升自动驾驶能力。

此前，特斯拉曾因摄像头隐私问题遭到质疑，外媒 Consumer Reports 表示，除了将摄像头数据用于机器学习外，特斯拉也可能将这些数据用于其他方面，比如可能会被用于建设一个跟踪驾驶员行为的系统或其他商业行为。在国内，因为隐私与安全的考虑，特斯拉传感器的感知能力也曾受到广泛关注。

特斯拉通过增加与安全风险和事故有关的条款，外媒推测是其希望在涉及 FSD 事故中获取相关车辆的影像证据。

在添加这一条款之前，在未经车主授权的情况下，特斯拉不能将收集的录像与任一车辆联系。现在，这一情况即将改变。

有推特网友表示，支持特斯拉这次的更新调整，通过查看录像数据，可避免有车主将车祸的责任甩锅给 FSD。

▲ 国外网友发布的推文

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克也在评论区对网友观点表示赞同。

▲ 马斯克推特

特斯拉现在正在向其内部测试人员和参与 FSD Beta 测试的驾驶安全评分 98 分及以上的车主推送新版软件。

二、Model 3 发生车祸 车主自述 FSD 发生问题

作为特斯拉全自动驾驶的测试版软件，FSD Beta 具有一定的特殊性，参与测试的用户需要为向特斯拉提供行驶数据，以提升自动驾驶能力。因此，特斯拉在收集与车辆相关影像具有一定的正当性。此外，在特特定场景（事故或出现安全风险）下收集特定数据，特斯拉能够更有针对性的提升 FSD 的能力。

据外媒推测，这次更新说明调整的直接原因可能是由于最近发生了一起与 FSD Beta 相关的事故。

11 月 3 日，美国一位特斯拉车主表示 FSD Beta 发生问题，导致其发生车祸。车主将事故报告提交在 NHTSA 的官网上。

事故报告显示，该名特斯拉车主在驾驶 Model Y 时，开启了 FSD Beta，车辆进入错误车道，导致车辆与另一辆车相撞。随后，车主将此次事故报告提交到 NHTSA 网站上。

该位车主表示，当时车辆开启了 FSD Beta 功能，汽车左转到一半时，系统发出了警告。其试图转动方向盘避免车辆驶入错误车道，但 FSD Beta 没有退出，仍保持自动驾驶功能。进入错误的车道后，他的车与对面来车相撞，车辆驾驶侧严重受损。

▲ 该位特斯拉车主在 NHTSA 网站上提交的报告

针对此次事故报告，许多特斯拉车主表示怀疑，认为不太可能出现车主无法接管方向盘的情况。这是因为，特斯拉 FSD Beta 在开启状态下，人工操作的优先级更高，无论驾驶员踩下刹车踏板、油门踏板，还是转动方向盘，FSD 都会主动退出，驾驶操作将全部由驾驶员完成。

特斯拉目前暂未对此事故作出回应。

不过，此次特斯拉在 FSD Beta 10.5 更新时添加这一授权条款，也反映出特斯拉正在通过这种收集与车辆识别号码相关的影像的方式，来获取一些数据。在之后遇到 FSD 相关事故时，特斯拉或者官方调查机构都可以更好地分析是否是 FSD 的原因还是车主自身的操作问题。

结语：特斯拉正在不断调整全自动驾驶测试方案

特斯拉在 FSD 推送的管控上非常严格，用户的安全分数需要达到一定分值才可以获得 FSD Beta 的更新推送。埃隆・马斯克也表示，如果司机不负责任地使用 FSD Beta，其将在收到一次警告后，被特斯拉从内测计划中移除。

此次特斯拉要求获取用户车辆的行驶录像数据，其原因可能是为了在事故发生时分析到底是什么导致的，避免车主将责任推给 FSD，或是用于机器学习促使其 FSD 的迭代。

特斯拉不断调整其全自动驾驶测试方案，相信其 FSD Beta 会逐渐完善，促进整个自动驾驶领域的发展。