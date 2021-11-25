特斯拉为 Model S Plaid 推出价值约 12.78 万元的碳陶瓷刹车套件

IT之家 11 月 25 日消息，据 Electrek 报道，特斯拉为 Model S Plaid 推出了首个全新的赛道准备配件套件 —— 价值 20000 美元（约 12.78 万元人民币）的碳陶瓷刹车套件。

目前，Model S Plaid 已上市半年，其性能给许多人留下了深刻的印象。除价值 100 万美元（约 639 万元人民币）限量生产的 Rimac Nevera，它是市场上最快的量产车，从 0 到 60 英里（约 96.56 公里）/小时的加速时间为 1.9 秒。

IT之家了解到，今年 9 月，特斯拉新款 Model S Plaid 打破了纽伯格林赛道电动汽车最快圈速纪录，且未经任何改装。

Electrek 称特斯拉预计将发布一个赛道套件，其中一些功能在去年被发现正在测试。目前看来，特斯拉正在发布赛道专用套件的第一部分 Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件。

特斯拉表示：“Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件专为终极赛道体验而设计，是一个完整的硬件套件，可在高性能驾驶期间提供最大、可重复的制动力。”

特斯拉指出，该刹车套件仅适用于 21 英寸蜘蛛轮，并将于“2022 年中期”上市。