别克新款微蓝 6 智能纯电轿车上市：续航提升至 518 公里，15.99 万元起

IT之家 11 月 25 日消息，根据别克官方的消息，新别克微蓝 6 智能纯电轿车上市，补贴后售价 15.99 万元起。

据介绍，新别克微蓝 6 搭载高安全、高可靠的三元锂动力电池组，电池容量提升至 61.1 kWh，能量密度提升至 163Wh/kg，CLTC 续航里程大幅提升至 518 公里，常温下电量从 30% 充至 80% 仅需 30 分钟，配备智能水循环温度管理系统，增强在极寒及高温条件下的环境适应性。

新别克微蓝 6 配备全新升级的别克 eMotion 智能电驱科技高效永磁同步电机，最大功率 130kW，0-50km/h 加速仅需 3.1 秒，CLTC 工况百公里电耗低至 12.6kW-h，提供〝轻 "、“中〞、“强”能量回收强度，可选“普通”、“运动”和“单踏板" 驾驶模式。

新别克微蓝 6 内饰采用悬浮式展翼环抱设计，搭载巧妙一体式全景天幕，超 20 处储物空间，后备厢空间达到 455L，后排座椅 6/4 分折叠放平后可扩充至 1098L。

新别克微蓝 6 智能纯电轿车综合补贴后售价：

互联时尚型 PLUS：159,900 元

互联智享型 PLUS：166,900 元

互联智慧型 PLUS：178,900 元