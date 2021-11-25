官宣韩寒代言，OPPO Reno7 系列最终预热：“人像视频大师”

IT之家 11 月 25 日消息，OPPO Reno7 系列发布会将于 11 月 25 日召开。届时，IT之家将带来视频直播，敬请关注。

在发布会前的几个小时，OPPO 方面再次放出了一个大料，官宣将请来知名作家、导演、赛车手韩寒，凭借前后双旗舰人像镜头为大家带来“记录生活的人像视频大师”OPPO Reno7 系列。

IT之家了解到，OPPO 此前在 OPPO Find X3 系列发布会上还请到了著名导演姜文，除此之外还有一众颇有意思的代言人。

据公开资料，韩寒（1982 年 9 月 23 日），出生于上海市金山区亭林镇，为中国内地作家、导演、职业赛车手，是中国作家中最具影响力的人之一。

值得一提的是，OPPO Find X2 时期 OPPO 也曾请到韩寒作为推广，而且上一次和韩寒合作的手机厂商是一加。

根据此前信息，OPPO Reno7 系列将于 11 月 25 日 18:00 发布。OPPO Reno7 系列将首创星雨光刻工艺，在机身后盖雕刻出 120 万道流星轨迹，同时首次采用星环呼吸灯设计，搭配直角中框设计，且是 Reno 系列史上机身最薄、电池最大的一代机型。

爆料信息显示，OPPO Reno7 Pro 搭载天玑 1200-MAX 处理器，厚度为 7.45mm，电池容量为 4500mAh，支持 65W 快充，拥有 8GB + 256GB、12GB + 256GB 两个版本。