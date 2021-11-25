消息称三星量子点 OLED 新技术将与 LG 达成双赢

据韩国《中央日报》报道，三星近日公布量子点-有机发光二极管（QD-OLED）的正式出货计划后，预计 OLED 电视市场的格局将发生变化。业界认为，比起立刻与 LG 形成竞争格局，三星的加入更有可能起到扩大市场的作用。

三星的 QD-OLED 采用蓝色 OLED 材料直接发光，再与上方以喷墨印刷方式涂布红色和绿色的量子点彩色滤光片，这与 LG Display (LGD) 的 OLED 面板采用的白光 OLED 发光方式不同。三星显示计划本月 30 日在忠清南道峨山厂区 8.5 代（2200×2500 毫米）Q1 流水线举行纪念 QD-OLED 量产的出货仪式。

而 LGD 自 2013 年就开始量产 OLED 面板，每月生产达 17 万片水准，未来 SDC 能否在产能扩大及良率方面赶上 LGD，将影响两家公司前景。

虽然 SDC 当前产能仍落后 LGD ，不过三星电子副会长李在镕曾在 2019 年表示，为让 QD (量子点) 显示器成为该公司的获利来源，将于 2025 年之前投资 13 万亿韩元。

现在的电视 OLED 面板和 OLED 电视市场均由 LG 掌控。LG 在世界 OLED 电视市场份额高达 60% 以上，并持续增长中。根据市场调研公司 Omdia 的数据，OLED 电视市场规模有望从去年的 365 万台增加到今年的 650 万台，扩大 80%。业内预测，三星显示器公司在扩大产量并提高良品率后，将对未来的竞争格局产生影响。

南韩 KB 证券研究员 Kim Dongwon 表示，如果三星电子加入 OLED 电视战局，全球的 OLED 电视品牌将超过 20 个，生态系也应该会扩张，OLED 电视成为高阶电视机的标准指日可待。他认为从结果来看，全球的 OLED 电视市场将加速成长，对 LGD 和 LG 电子而言，中长期将带来双赢局面。