华为首次自曝“天才少年”成果：入职不到一年算法研究用于千万台 Mate/P 系列手机，网友：值 200 万年薪！

要说起华为“天才少年”，那话题度可以说是直接拉满。但在百万级年薪背后，“天才少年”们日常从事怎样的工作，却始终保持神秘。

现在，下文终于来了 —— 华为首次主动公开“天才少年”最新动向：

2019 年入职、拿到 200 万 offer 的钟钊，仅用不到 1 年的时间，就带领团队将 AutoML 算法研究应用到了千万台华为 Mate 系列和 P 系列手机上。

华为官方提到，这意味着，钟钊团队成功开启了 AutoML 大规模商用的先河。

消息一出，又是一波话题爆炸。华为这 200 万年薪，花得值了。

入职不到一年，算法用于千万台华为手机

具体怎么个值法，还是从钟钊本人的研究工作说起。事实上，钟钊解决的正是图像像素处理算法中的一大痛点 —— 算法精度与模型大小的平衡。

如果解决它，就能将像素处理算法部署到手机上，加速空间增强、超分辨率等图像处理的速度。然而，与目标检测、图像分类等常见 CV 算法不同，这类模型的制作，需要对像素的相关属性有深入理解。

此前在 AutoML 方向上，对于图像分类、目标识别等 CV 算法的应用已经有非常多了。然而，具体到像素的算法上，还没有团队成功将 AutoML 进行大规模应用。

像素包括非常多的属性，例如颜色、亮度等。算法对像素进行处理，可以说是需要对图像最基本的元素进行处理。

因此，这类算法对精度要求非常高，此前华为不少专家都没能成功攻克它。钟钊带领团队，成功将 AutoML 技术应用到了图像像素处理算法上。

AutoML（Automated Machine Learning），简单来说就是“用 AI 设计 AI”，从 2014 年开始成为热门研究，2018 年，该技术逐渐进入试商用加速阶段。

事实上，在钟钊来到华为之前，华为诺亚方舟实验室已经在进行 AutoML 方向的相关研究。

实验室自研了一个全流程 AutoML 算法集合 VEGA，其中“基于硬件约束的高效分类网络搜索方案（CARS）”、“轻量级超分网络结构搜索（ESR-EA）”等算法，都属于 NAS 的范畴。

而 AutoML，正好是钟钊在博士期间研究的方向。

2019 年，钟钊和当时也在搞 AutoML 的华为“一拍即合”，凭借着在商汤实习时的积累，作为 201 万年薪的“天才少年”加入华为，担任 AutoML 研究组的 leader，入职一年之内，就攻破了这个像素处理算法的难关。

随后，钟钊又在入职两年内，带领团队自研出了端到端的像素级 AutoML 流水线。

据华为介绍，这项技术能“在学界和业界都只能做到 2-3 倍的情况下，将视频摄影原型算法的复杂度降低百倍”，目前已用于部分新机型上，未来还会用于更多产品。

不止这项研究，钟钊在移动端视觉模型上，也有不少建树。

一直以来，设计用于移动端视觉模型主要有两种方法：

一种是手工设计轻量级的网络结构，如 ShuffleNet、MobileNetV3 等已取得一定的进展。

不过钟钊团队研究发现这些模型的卷积核之间仍然存在冗余，限制了模型的速度。

另一种是方法进行模型压缩，通过剪枝、蒸馏等手段获得一个与大模型结构相似的小模型。

但这种方法又会使精度下降，难以满足高端手机的要求。

钟钊来到华为后，带领团队提出过一种根据图像的内容自适应生成卷积核的动态方法。

这种方法可以在保持精度的情况下显著降低计算量，对于不同的 CNN 网络可以降低 37%-71.3% 不等。

此外在数据增强方面，钟钊在华为也研究了一种对抗性自动数据增强方法，发表在 2020 年 ICLR 上。

而如今这些研究成功的背后，也离不开钟钊本人一直的努力。

家学渊源，自小学习计算机

钟钊 1991 年出生在一个深受计算机科学影响的家庭。

本科就读于华中科技大学软件工程专业，大三时曾在全国大学生数学建模竞赛中获得湖北一等奖。

据「华为心声社区」报道，钟钊的父亲就是一名计算机科学家，是钱三强何泽慧夫妇的学生。

钟钊在父亲的培养下产生了浓厚兴趣，小学开始就学习一些编程知识。

在这种环境下成长，大学他选择计算机相关专业也毫不意外。

本科期间他还与同学组队做了一些编程项目，像是基于微信开发的校内版漂流瓶，很受同学们欢迎。

本科毕业后，他来到中科院自动化研究所，师从副所长刘成林。

2018 年他在商汤实习期间的一作论文入选了 CVPR Oral 并在大会做了主题报告，当年中国入选 Oral 的论文仅有个位数。

△图源：商汤

在这篇论文中他提出一种自动构建高性能神经网络的分块生成办法，现在已被引用 400 余次。

这也是钟钊在 AutoML 这一相对新兴的方向发表的第一篇论文。

后来，他的研究方向逐渐聚焦于此，博士毕业论文也以《深度神经网络结构：从人工设计到自动学习为题》。

到现在，他已在 IEEE T PATTERN ANAL、ICLR、iCCV、NeurIPS 等国际期刊会议上发表多篇 AutoML 相关论文。

事实上，此前不乏外界针对“天才少年”资历的质疑声音。

在知乎就有匿名用户，曾经对于钟钊等一众“天才少年”的实际能力表示质疑，认为华为在“千金买马骨”：

据时代周报报道，一位曾与华为“天才少年”同实验室的 IT 业内人士表示：

华为这个年薪确实高得离谱，我们实验室一般博士毕业年薪大概在 60 万-80 万元，硕士 40 万元左右。

但计算机这个行业，就是拿多少钱干多少事，他们目前压力也大。

这次官方主动公开“天才少年”钟钊的最新研究成果，并将相关成果用于华为产品上，不仅是对于钟钊本人的肯定，更是表明华为自身对于这项计划的信心。

在这之后，是否还会有更多“天才少年”的研究成果被公开出来？

我们拭目以待。

参考链接：

[1]http://app.huawei.com/paper/newspaper/newsPaperPage.do?method=showNewHwrPaperInfo&sortId=1&newsInfo=92216

[2]https://scholar.google.com/citations?user=igtXP_kAAAAJ

[3]https://xinsheng.huawei.com/cn/index.php?app=forum&mod=Detail&act=index&id=4343641

[4]https://www.zhihu.com/question/336418328/answer/758978491

[5]http://www.time-weekly.com/post/272140

[6]https://github.com/huawei-noah/vega