摩尔线程：首颗国产全功能 GPU 芯片研制成功，完成 20 亿元 A 轮融资

IT之家 11 月 25 日消息，去年刚成立的中国 GPU 企业摩尔线程宣布，不到 300 天，首颗国产全功能 GPU 研制成功，同时完成 A 轮融资。

11 月 25 日，摩尔线程宣布完成 A 轮 20 亿融资，该轮融资由上海国盛资本、五源资本、中银国际旗下渤海中盛基金联合领投，建银国际、前海母基金、招商证券和湖北高质量发展产业基金等九家知名机构联合参投。IT之家获悉，所筹资金将重点用于首颗 GPU 芯片的批量生产与制造、GPU SOC 相关联的 IP 研发、以及国产 GPU 生态系统的拓展等。

在完成融资的同时，摩尔线程还公布首颗国产全功能 GPU 芯片如期研制成功。摩尔线程拥有完整的设计现代全功能 GPU 体系结构的软硬件设计团队，芯片内置自主研发的 3D 图形计算核芯、AI 训练与推理计算核芯、高性能并行计算核芯、超高清视频编解码计算等核芯。

今年 10 月底，摩尔线程成都研发中心落成，将瞄准全球领先的 GPU 芯片自主研发与设计，依托成都完整成熟的电子信息产业生态和人才优势，助力构建中国的 GPU 创新生态。

摩尔线程成立于 2020 年 10 月，公司致力于构建视觉计算及人工智能领域计算平台，研发全球领先的自主创新知识产权 GPU，并助力中国建立本土高性能计算生态系统。摩尔线程一年内相继完成三轮融资，每轮融资都获得战略投资、国有资本和著名财投的鼎力支持。今年 2 月宣布完成的融资，由深创投、红杉资本中国基金、GGV 纪源资本联合领投。