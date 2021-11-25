集邦咨询：2021 第三季 NAND 闪存营收环比增 15% 达 188.8 亿美元

IT之家 11 月 25 日消息，TrendForce 集邦咨询于 11 月 24 日发布了 2021 年第三季度 NAND Flash 市场报告。第三季度得益于智能手机和服务器两大应用的强劲需求，NAND 闪存芯片出货量增长近 11%，平均销售单价增长近 4%，行业总营收达 188.8 亿美元，环比增长 15%。

三星电子本季度依旧位居 NAND 行业首位，市场份额高达 34.5%。该品牌第三季供货量依旧吃紧，平均销售单价上涨达 10%。第三季三星 NAND Flash 营收达到 65.1 亿美元，季增 16.5%。

铠侠位居该季度第二位，市场份额 19.3%。这家厂商位元出货量大幅增长超过 15%，平均销售单价增长 4%，使得铠侠获得史上最佳的营收表现，达 36.4 亿美元，季增 20.8%。

SK 海力士同样受惠于智能手机备货旺季以及数据中心需求续强劲，出货表现同行增长最高，季增超过 20%。该品牌 NAND Flash 部门营收达 25.4 亿美元，季增 25.6%。

其它品牌方面，西部数据元出货量增长约 8%，NAND Flash 部门营收为 24.9 亿美元；美光该季度 NAND 营收 19.7 亿美元；英特尔 NAND 部门营收 11.1 亿美元。

IT之家了解到，集邦咨询表示，由于上游晶圆代工产能不足的问题未解，零部件供给不均衡的状态广泛的影响到各类应用，再加上库存水位的增加，预计 2021 年第四季度 NAND 营收强劲的增长动能将暂告一段落。