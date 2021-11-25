【IT之家评测室】OPPO Reno7 Pro 首发评测：让你的美成为焦点

距离 Reno6 系列发布刚好过去半年，11 月 25 日，Reno7 系列正式发布。相较于前一代产品，OPPO Reno7 在外观设计、晶钻工艺、硬件性能部分都有了不同程度的升级，特别是影像部分，OPPO Reno7 系列，全球首发 IMX709 超感光猫眼镜头（前置），并且带来了大师级人像摄影调优，再诸如夜景人像视频、逆光人像视频、AI 视频美妆一系列自研影像技术，也进一步加深了 OPPO Reno7 系列在人像拍摄方领域的核心优势。

本篇评测主要围绕 Reno7 Pro 进行，测试机型为工程机，配色为“星雨心愿”，8+256GB 版本，测试系统固件为 11_A_02，评测数据仅供参考，不能百分百代表零售版机型体验。

第一部分：外观设计

从 Reno3 系列开始，Pro 版本就一直延续了曲面屏的设计，不过这一代 Reno7 Pro 却回归了直屏设计，外观更接近上一代的 Reno6 基础款，当然，屏幕依旧是 OLED 柔性屏。既然可以做曲屏，但 Reno7 Pro 毅然决然的采用直屏的原因，笔者妄自揣度一番，或许是 Reno6 基础款的直屏设计太成功了。

上一代 Reno6 基础款的造型给我留下了极为深刻的印象，借助超窄边直屏和大直边的设计，将 OPPO 产品特有的那种精致、惊艳感展现的淋漓极致，甚至可以说在 2K 档位内，Reno6 基础款是颜值最能打的一款手机。

Reno6

OPPO Reno7 Pro 延续了这种设计语言，中框采用了航空铝直边金属材质，并且进行了磨砂处理，不易滑落，不沾指纹，光线下还有种“blingbling”的效果。

中框和屏幕、后盖之间也是严丝合缝，没有那圈突兀的塑料保护层，精致感“der”一下就上来了。不过，为了更好的信号表现，Reno7 Pro 中框上的天线注塑条实在是有些多（7 条），而且排列方式也不规则（横握天线优化），略显突兀，难免有些美中不足。

虽然是直屏，但仔细观察，OPPO Reno7 Pro 在屏幕边缘是采用了 2.5D 微弧设计的，通过在玻璃和金属直角中框之间的过渡，提升手感。

只谈高颜值不谈极窄边框的直屏手机都是耍流氓。据官方数据，Reno7 Pro 正面上黑边 1.89mm，下边框 2.8mm，左右 1.55mm，窄边框工艺属于行业 Top 级，屏占比提升至 92.8%，正面视觉一体感非常强烈。

屏幕素质方面，Reno7 Pro 搭载了 6.55 英寸 OLED 柔性屏幕，升级了屏幕边缘防误触 3.0，依旧是祖传的 90Hz 刷新率，支持 1000Hz 极限触控响应，分辨率 2400*1080，细看略有颗粒感，整体观感尚可。此外这块屏幕还支持 100% DCI-P3 广色域，支持 HDR10 + 的显示效果，IT之家实测为 97.9% DCI P3 和 86.6% Adobe RGB。

OPPO Reno7 Pro 机身尺寸为 158.2mm×73.2mm，在标配了 4500mAh 电池的基础上，厚度仅为 7.45mm，是有史以来最薄的一款 Reno，重量方面也延续了 Reno 家族的惯有优势，Pro 版本重约 180g，可谓技薄又轻了。

这 180g 机身内部 ，还有诸如 X 轴线性马达、立体声双扬声器、NFC 以及散热总面积达 13023mm² 的 3D 恒冷中央散热系统等基础硬件。

提到 OPPO Reno 系列，就不得不提 Reno 系列用了三代的晶钻工艺。这一次，OPPO 在晶钻工艺的基础上进行二次加工，将激光显影技术应用于玻璃材质，形成 120 万道细密光栅线条，让玻璃后壳具备立体触感。

以星雨心愿为例，机身上穿插着一道道斜 45° 角的线条，就像是流星暴，双层双镀工艺让机身也呈现出冷暖两种色系，非常浪漫。更重要的是，这些光栅线条，还有着立体触感，手指触摸上去能明显感知到这些“流星们”的存在。

后置相机模组部分，OPPO Reno7 Pro 采用了阶梯式设计，上半部分为金属模式，下半部分则是陶瓷彩镀镜圈，整体实现了光哑一体设计。在不同的光线角度照射下，下半部分的陶瓷圈还会呈现出偏淡蓝、亮白的效果，虽然会不可避免的沾染指纹...

值得一提的是，Reno7 Pro 镜头模组下还藏着大乾坤 ——OPPO 将光纤热弯工艺应用于后置影像模组，电话或通知来临时，像星环一样在夜空中闪烁。早些年，手机上的呼吸灯曾风靡一时，对于很多用户来说，呼吸灯就像 AOD 屏显一样重要，OPPO Reno7 Pro 上的星环呼吸灯，可谓是颜值兼顾实用性的典范了。

特别是戴上透明保护壳之后，星环呼吸灯的光线会通过保护壳“渗透”出来，暗光环境下格外明显，搭配系统自带的全景光效，每次一通知、来电，都将成为一种视觉上的享受。

不得不说，OPPO Reno7 Pro 的颜值设计又达到了一个新的高度，面对这样的高颜值产品，我想没有人会不心动。

第二部分：影像

高颜值手机都有一个使命，就是让使用者也变得更美，这一次前置依旧是 OPPO Reno7 Pro 的重点。首先是硬件部分，Reno7 Pro 首发搭载了全新 RGBW 传感器 IMX709，拥有 3200 万有效像素，1/2.74 英寸传感器，f/2.4 光圈。据了解，IMX709 集成了 OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，RGBW 四合一像素融合算法在每组 4 个子像素中引入 2 个 W 像素，增强感光能力，大幅提升暗光拍摄表现。

据官方数据，相比 Reno6 采用的 IMX615，IMX709 感光性能提升 60%，噪点降低 35%。

此外 ，IMX709 让超感光猫眼镜头同时具备主摄、广角、黑白三种拍摄能力，还支持兼容不同 SoC 平台和第三方 App，现已支持微信、ZOOM，大幅改善视频通话画质。值得一提的是，IMX709 不仅 OPPO 首发，还享受永久独占。

在软件优化和功能方面，OPPO Reno7 Pro 带来了月光夜景算法、LiveHDR 算法、人像虚化以及硬件级 DOL-HDR，动态范围可提升 200%。

人像视频也是 OPPO Reno 系列的一大特色，在 Reno7 Pro 上，OPPO 带来了更多玩法：包括情绪滤镜、光斑人像、多景同录、一键智能成片、AI 视频美妆、AI 焕采美颜 2.0、闪速抓拍、视频超级防抖等等。

前置样张

夜晚前置

首先，OPPO Reno7 Pro 搭载的这枚全新 RGBW 传感器 IMX709 拥有非常强大的感光性能，具体表现在逆光、夜晚等环境下拍摄样张/视频，IMX709 可以带来非常出色的动态范围表现。

比如室内逆光人像视频为例（首先需要在相机界面开启 AI 场景增强），当开启 AI 场景增强后，可以明显感知到画面的动态范围更高了一些 (如下图身后的窗外)。

此时点击光圈按钮开启人像模式，借助 LiveHDR 算法，在大光比环境下，此时画面不仅仅拥有不错的宽容度表现，人像和背景也都非常清晰。

在上一代的 OPPO Reno6 系列上，OPPO 带来了焕采光斑人像视频功能，借助手机的大光圈、浅景深时刻锁定人像主角，无论白天还是夜晚，都能够让闪烁的斑斓光影成为你的主场。

而在 OPPO Reno7 Pro 上，借助 IMX709 出色的硬件基础，焕采光斑人像视频功能也加入了到了前置摄像头中。在前置摄像头拍摄中，选择人像模式-滤镜，点击右侧的光斑按钮，即可选择光斑人像视频拍摄。

▲ 普通人像

▲ 光斑人像

同样，在前置摄像头中，Reno7 系列同样提供了「美颜」和「美妆」，其中前者包括磨皮、瘦脸、大眼、瘦鼻、下巴等等更细化的手动美颜方式，而后者，则是提供了多种不同风格的美妆，在该模式下，不用化妆也能实现媲美化妆后的美颜效果。

需要强调一点，光斑人像、美颜、美妆三个功能，都可在前置镜头的静态照片、人像、动态视频（人像视频）拍摄时开启。化换句话理解，用户无论是自拍还是前置视频，都可以随意选择光斑人像、美颜、美妆，让自己的静态、动态样张都变得更加美丽和精彩。

后置镜头部分，OPPO Reno7 Pro 搭载了 50MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄系统，其中主摄为 IMX766，拥有 f/1.8 光圈。IMX766 大家可以说很熟悉了，OPPO 今年御用旗舰 CMOS，在诸如 Find X3 系列、Reno6 超大杯等手机上都有搭载，因此自然不用担从心 OPPO Reno7 Pro 主摄的影像表现。

话不多说，我们直接进入样张环节：

▲ 主摄

▲ 主摄 2X

▲ 超广角

▲ 微距

▲ 主摄微距

在白天光线下，OPPO Reno7 Pro 的静态样张整体还是延续了 OPPO 一贯如此的真实还原风格，所拍即所见，曝光控制的也比较出色，800 万超广角基本能够满足用户的日常拍摄需求。

不过和自家的影像旗舰 Find X3 系列相比，Reno7 Pro 上的这颗 IMX766 的打磨还是欠火候，比如下面这样，天空和地面的颜色略显怪异，显然白平衡没有控制好，另外样张放大之后细节也有些丢失，这枚 IMX766，显然还存在一定的优化空间。

▲ 主摄

▲ 主摄

▲ 主摄

OPPO Reno7 Pro 在夜晚的表现尚可，主摄 IMX766 拥有 1/1.56 英寸大底和单 1.0μm 大像素，提供了相对出色的硬件基础，因此在绝大部分场景下 OPPO Reno7 Pro 的表现都不差。相对之下，这枚 800 万的超广角在晚上表现只能是中规中矩了，即便是开启夜景，暗部细节增多，但噪点也随之增多，只能说够用了。

▲ 超广角

▲ 超广角

总而言之，OPPO Reno7 Pro 影像的核心还是在于前置自拍和人像拍摄上，全新 RGBW 传感器 IMX709 搭配人像、美颜算法以及丰富的人像视频玩法，OPPO Reno7 Pro 能够给用户带来非常精彩的自拍、人像视频拍摄体验。

第三部分：性能体验

性能部分，OPPO Reno7 Pro 搭载了天玑 1200-MAX 旗舰芯片以及 UFS3.1 闪存、最高 12GB+256GB 大内存（最高支持 12GB+7GB 动态游戏运存扩展）。

网上关于天玑 1200-MAX 的消息不多，基本可以断定是天玑 1200 的 OPPO 定制版，规格方面，采用了 6nm 旗舰制程工艺，1+3+4 的三丛集架构，超大核主频达到了 3.0GHz，主要用于瞬时的超重复杂运算；3 颗 2.6GHz 的 A78 大核心用于长时间运行的高性能持续输出，4 颗 2.0GHz 的 A55 能效核心让日常轻度使用更省电。

从架构来看，天玑 1200-MAX 与天玑 1200 基本一致，理论跑分介于骁龙 865 + 和骁龙 870 之间，因此，这一代的 OPPO Reno7 Pro 性能同样是旗舰级的。

IT之家测试了 OPPO Reno7 Pro 的安兔兔、Geekbench5、Androbench 跑分。

安兔兔 v9 版本跑分中，OPPO Reno7 Pro 获得了 69 万 + 的分数；Geekbench5.1 测试中，单核心达到了 817 分，多核心 2732 分；Androbench 测试中，顺序读写都是妥妥的 UFS 3.1 水准。

▲ Wild Life Stress Test 测试截图

IT之家还测试了 3DMark 的 Wild Life Stress Test 项目，连续进行 20 轮的高强度测试以展现手机的散热和性能释放稳定性，在这项测试中 OPPO Reno7 Pro 获得了 99.1% 的稳定性，相较于上一代 Reno6 Pro 的 60.1% 提升非常明显，这显然出色的散热系统起到了一定的作用。

游戏方面，IT之家首先选择了《原神》进行性能实测。

在《原神》游戏中，我们选择了中高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，场景依旧为野外打怪，同时开启 OPPO Reno7 系列的「90FPS 极限稳帧」。

在 20 分钟的《原神》游戏内，OPPO Reno7 Pro 获得了 40.47FPS 的平均帧率。

在《原神》游戏中，绝大部分场景趋于稳定，特别是开启系统的「90FPS 极限稳帧」之后，帧率明显的更加稳定，进一步较少了大面积、大幅度帧率波动的现象，游玩体验还是相对不错的。

OPPO Reno7 Pro 搭载了 3D 恒冷中央散热系统，该系统由中央导热结构、超密度石墨片、超导真空 VC 液冷散热三部分组成，散热总面积高达 13023mm²，在《原神》游戏中，也确实能够感受到该系统发挥的明显作用 ——20 分钟游戏后，机身背面温度最高为 40.1°C，表现可谓良好。

作为 2021 英雄联盟手游赛事推荐用机，Reno7 Pro 已经通过英雄联盟手游赛事用机测试认证，所以IT之家也测试了 OPPO Reno7 Pro 在《英雄联盟手游》中的表现。

在最高档画质下（最高 60 帧），OPPO Reno7 Pro 获得了 60.96fps 的满帧成绩，不可谓不出色。

充电部分，Reno7 Pro 搭载了熟悉的 65W 超级闪充，虽然已经祖传三代，但 65W 的速度还是很快的，4500mAh 的电池基本可以在 35 分钟左右充满，这个速度足够满足用户的日常使用需求了。

第四部分：系统体验

在今年 9 月份的 OPPO 秋季新品发布会上，OPPO ColorOS 12 系统正式发布，相较于前一代，ColorOS 12 采用了舒适降噪的全新设计，在隐私安全方面进一步升级，并且还带来了全场景互融的功能体验。此外，诸如自由浮窗、智能侧边栏 2.0 以及速览卡片等一系列功能的创新升级，让 ColorOS 系统从好用变得更好用了。

在IT之家《ColorOS 12 系统上手》评测文章中，IT之家针对 ColorOS 12 系统已经进行了深入体验，这里挑几个重点特性简单说明。

首先是游戏方面，OPPO Reno 7 系列搭载了最新的「超级闪电启动」2.0 技术。

以往我们玩游戏时，偶尔将游戏切到后台，一段时间后再打开游戏就需要重新加载或者是启动。而在「超级闪电启动」2.0 技术下，系统将根据用户用机习惯，在后台保活用户常玩的游戏，下次打开即可跳过加载动画，实现游戏秒开。

GIF 演示

据官方数据，开启超级闪电启动 2.0 之后，《英雄联盟手游》的启动速度快了 28 秒。IT之家实测，《英雄联盟手游》在后台大概 20 分钟左右，重新切回时无需任何加载，即可秒开。

此外，游戏内提供的快捷工具栏，还有诸如 4D 振感、游戏滤镜、手感调节、性能模式、游戏变声等等功能。

游戏之外，ColorOS 12 系统还带来了 36 个月流畅双引擎，由量子动画引擎 3.0 和 AI 自流畅引擎 2.0 组成，据官方资料，基于 AI 自流畅引擎 2.0，手机的内存占用量减少 30%，后台电量消耗减少 20%，手机续航平均提升 12%，同时还带来了 36 个月的流畅护航。

量子动画引擎 3.0 首次引入「质量」概念，用 300+ 改进动画帮你找回真实世界的物理感觉。就笔者的主观感受来说，ColorOS 12 的动画更加细腻和真实，以设置界面上下滑动为例，你会感受到滑动的延续性，是非线性的，你用多大的力去滑动屏幕，屏幕就会根据这个力给你反馈怎样的滑动动画，并且，滑动到终点的时候，屏幕滚动不会戛然而止，而是像浴池里一块滑动的肥皂，慢慢的滑到终点，然后再回弹一下，同时还伴随着线性马达的微弱震动反馈，非常真实。

GIF 录制有掉帧，仅供说明

再比如在隐私保护方面，ColorOS 12 同样升级了不少看点，包括应用行为记录、照片安全分享、敏感权限提醒、模糊定位等等。以「照片安全分享」为例，通过相册分享图片或者是视频时，可以选择去掉图片以及视频的位置信息和数据，无须担心隐私泄露的风险。

此外，Omoji 是 ColorOS 12 的一大亮点功能，根据官方的描述，Face Capture 算法，基于 50 个 核心表情基，打造出高精度 3D 模型，Omoji 内置涵盖肤色、发型、眼睛、鼻子等 10 种

形象特性、共 200+ 潮流服饰元素和表情符号，你可以将这些 Omoji 应用在 OPPO 账号中，甚至还可以在微信、腾讯会议、Zoom 的视频通话中展示。

总结：

高颜值设计、优秀的人像拍摄以及稳定的游戏体验依旧是 OPPO Reno7 系列的核心竞争力。特别是 OPPO Reno7 系列在前置影像和人像拍摄方面的大幅升级，非常适合那些喜欢自拍、热爱分享自拍以及对“美”有追求的朋友，当然，这种“美”不仅仅局限于自拍的美、人像视频的美，包括手机设计、系统 UI 等方方面面，相信 OPPO Reno7 系列将会是这些消费者最为合适且舒服的选择。

价格信息：