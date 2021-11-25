国产马达厂“被挡门外”，OIS/潜望高端马达“上车”门槛高

“在 AF 开环的性能上是弹片归一统，国产马达厂专注 AF 弹片后造就了现在在 AF 弹片成了国内的天下，但功能上升到 OIS 跟潜望，对国内厂而言决策上都不再像当年 AF 弹片式这么简单了。”

针对目前马达市场的技术发展趋势，长期关注马达行业的资深人士评论到，“四种马达技术有能力同时发展，且能吃到所有终端订单，或是押对保选一种发展只吃一部份阵营的终端，对国内厂而言决策上都不再像当年 AF 弹片式那样，相反决策上有点复杂度，一步对，日后幸福日子可期，一步错，日后拖队掉链痛苦日子也可能有。”

深究其原因，上述资深业内人士表示，摄像头马达从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向 OIS 光学防抖马达发展，OIS 和潜望指的是性能，而实现这一性能背后有四种技术，分别是弹片、滚珠、记忆金属和压电，技术强大的马达厂可用两种以上的技术来生产马达，甚至可以出现混搭，但有的厂商连实现一种技术都困难。

同时，其补充到，明年 OIS 马达的用量会增多，目前领头的几家日韩厂都有自己专属的强项技术，加上大型终端如苹果、三星、华为等各有各拥护的技术阵营，短时间内难有某一项技术能压到其他技术终归一统。

话虽如此，但在竞争激烈的马达市场，虽然玩家众多，但压电马达却被认为会是主流。一摄像头马达资深人士告诉集微网，压电马达迟早会上场，该技术可解决大推力、大行程等特性产品的应用问题，预计在 2—3 年内可能会成为主流马达产品。

开环马达是国内的天下：已深陷红海困境

在手机摄像头马达市场，中国厂商不是开辟者。

2013 年以前，中国 VCM 马达市场是日韩企业的天下，当时国内的马达厂尚处于逐步打开业务窗口的阶段。

一位资深的马达业内人士与集微网沟通时直言，“2018 年是个分界点，在 AF 开环马达市场，日韩厂商因为价格原因，最后决定放弃国内终端厂商的订单，中国马达厂抓住了机会愿意跟进终端的价格，于是出现承接日韩厂份额，并在 2019 年迅速得到发展。”

2018 年，中国手机品牌驰骋全球手机市场。

当时基于市场拓展和成本的考虑，中国手机厂商大力扶持和培养中国的摄像头马达厂商，皓泽、中蓝、新思考、比路等全面进入华为、小米、OPPO 和 vivo 等为代表的中国手机主流品牌厂家供应链。

在中低端手机产品线，他们开始快速替代 TDK、ALPS、MITSUMI 等国际 VCM 马达厂家，同时国内还有马达厂与国际一线手机品牌厂商三星建立业务关系，通过模组厂 MCNEX、Cammsys 的认证，正式进入韩系供应商体系。

另外一方面，2016 年华为和苹果相继推出了配备两颗高像素后置摄像头的机型，带动了其他安卓厂商快速采纳后置双摄技术后，2018 年华为又率先推出了配备后置三摄的机型。后置摄像头的增多，让国产马达看到了商机。

为了持续扩大马达市场份额，各大厂商也积极进行了扩产。据了解，在这一时期、新思考、比路、皓泽、中蓝等纷纷扩大产能。

有马达业内人士与集微网沟通时表示，“这几家马达厂扩产都是持续性的，马达市场已到了规模战之时，几年前这几家马达厂单月出货量不到 10KK, 扩到 10KK 是因订单需求，再扩到 20KK 也还是订单需求，再往上扩到 30KK、甚至是 40KK、50KK，就带有一种规模战的味道了。”

而规模战的背后，价格出现波动也在所难免。有业内人士向集微网介绍到，近几年来，马达单价下滑分两个层面。

先要看马达等级结构分界线，OIS 光学防抖到 Folded 潜望这类高阶马达，自 2018 年到现在并无明显下滑，因为能供应的数量不多，维持在日韩厂手上，国内马达厂的渗透率不到 1%。

而在开环马达这一市场，自 2018 年以来，国产马达厂大幅往低阶开环马达渗透后，单价就是断崖式的下坠，从 2.5 元单价一路狂跌，2018、2019 年初期还没跌破 2 元时，国内马达厂曾尝到甜头盈利，到现在 2021 年跌破 1.5 元单价，手捧大量开环马达订单，甚至出现亏损的现象也有。

“在开环马达市场，早在去年国内马达厂已深陷价格红海，马达下一轮的竞争态势，在于技术升级实力的比拼。”有业内人士直言。

换句话来说，在上一波的马达市场中，中国马达厂拿到了不错的市场占有率，但是中国的马达厂能一直都拥有“好运”吗？ 这不，摆在它们面前的拦路虎已然出现。

2022 年 OIS 用量增多 国内马达厂该如何突围？

根据 Frost & Sullivan 数据，2018 年至 2020 年，全球智能手机用 5M-13M 像素摄像头出货量从 19.2 亿颗增长到 23.9 亿颗，预计 2024 年增长到 28.3 亿颗，基于经济性考虑，5M-13M 像素摄像头马达主要为单向开环马达，未来单向开环马达市场需求仍然较大。

不过集微网了解到，未来自动对焦技术的发展主要以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗以及增加用户稳定性体验为主，音圈马达则从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向 OIS 光学防抖马达发展。

有摄像头内资深人士与集微网沟通时表示，2022 年 OIS 摄像头用量会增多，而实现 OIS 这一性能背后有四种技术，分别是弹片、滚珠、记忆金属和压电，四种马达技术有能力同时发展，且能吃到所有终端订单，或是押对保选一种发展只吃一部份阵营的终端，对国内厂而言决策上都不再像当年 AF 弹片式那样，相反决策上有点复杂度，一步对，日后幸福日子可期，一步错，日后拖队掉链痛苦日子也可能有。

据了解，目前领头的几家日韩厂都有自己专属的强项技术，加上大型终端如苹果、三星、华为等各有各拥护的技术阵营，短时间内难有某一项技术能压到其他技术终归一统。

不过，反观目前国内马达厂，在 OIS 马达上相当不成熟。一位资深的摄像头马达业人士表示，OIS 马达的技术主要掌握在日韩厂商手上，国内马达厂发展缓慢，国内马达生产企业集中在中低端产品相互竞争，新技术和新产品的研发投入较少，增加了内耗，又进一步拉大了与国际厂商高端产品的竞争差距。

其透露，OIS 马达和 AF 不同，生产 OIS 马达的技术难度是 AF 马达的 2—3 倍以上，对于马达厂而言，10KK 的量才真正算大批量量产，而 2—3KK 的量只能是做稳。

但是能真正做稳的国内马达厂商，屈指可数。

有业内人士透露，“截至目前，国内的马达厂技术积累难与国际大厂比拼，不过，新思考的技术完整度接近日韩马达厂。”

总体而言，国内马达厂发展迅速，但与日本、韩国传统国际大厂相比，技术基础仍相对薄弱，部分核心技术仍落后于国际巨头企业，高端产品缺乏竞争力。不过，如果终端厂商在中低端手机上加载 OIS 光学防抖技术，那么对国内厂商而言，或许是一个机会，但是“口子一旦打开，谁能进去”最终的答案，还得终端品牌厂商说了算。（校对/日新）