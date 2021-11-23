受困于芯片短缺，日本相机卖场断货、索尼拒接数码相机订单

据日经亚洲报道，索尼集团采取了不同寻常的措施，即不接受一些数码相机订单。这体现了半导体短缺对全行业的影响。

在关键的年终购物节来临之前，数码相机的出货量通常会在 10 月和 11 月攀升。而在旺季出现缺货，将可能进一步打击已经在智能手机时代苦苦挣扎的数码相机市场。

在 10 月中旬，索尼、尼康和佳能的旗舰相机已经缺货。

一家电子产品商店的工作人员说：“一些产品的交货日期预计要到明年。当顾客抱怨时，我们能做的就是告诉他们下单等待。”

据报道，索尼不寻常的决定是因为部分产品零部件库存不足。

对于 Alpha 7 II 和 Alpha 6400 等型号无反相机，公司已经停止接受批量零售商的订单，同时消费者也不能在索尼直营店预购。

索尼的一位发言人说，“这种影响比预期要严重的多。”

其它厂商也陷入了类似的困境。例如在足足推迟了一个半月后，尼康终于发布了一款新的可换镜头相机。

对于其中原因，“除了半导体紧缺外，东南亚的新冠病毒感染情况也是重要因素。”一位尼康的发言人说。

此外，在佳能的数码商店中，大量产品都出现了缺货，其中不少产品都标明交货需要一个月。

在新冠病毒大流行影响下，数字消费产品的需求不断增长。这导致零部件供不应求。

“不仅仅是半导体，电源 IC、音频编解码器和其他各种部件都有短缺的迹象，”一家日本经纪公司的分析师说。

而一家大型制造商的一位高管表示，“包括疫情导致的工厂停工和供应链持续问题，我们一直在不断地处理。”萎缩的数码相机市场使该行业没有能力立即增加产量。

市场当前正处在受疫情冲击的恢复过程中。自今年春天开始，西方国家的需求反弹尤其明显。

随着相机业务的恢复，佳能、尼康和索尼在 7 月和 8 月提高了全年的盈利预测。

但就在市场需求回升的时候，供应链的风险却不断扩大。今年 8 月，全球数码相机出货量在 6 个月内首次低于去年同期的数字，然后 9 月份暴跌大约 30% 至于 70 万台。

索尼无法预测这些问题何时能得到解决。“我们将通过重新设计和共享部件，以及提升库存来最大限度地降低影响，”一位索尼代表说。