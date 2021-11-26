【IT之家开箱】OPPO Reno7 Pro 图赏：航天级星雨光刻工艺、星环呼吸灯，全球首发超感光猫眼镜头

IT之家 11 月 26 日消息，OPPO 在 11 月 25 日正式发布了 OPPO Reno7 系列手机，包括 OPPO Reno7、OPPO Reno7 Pro、OPPO Reno7 SE，价格从 2199 至 3999 元。

IT之家已经拿到了 OPPO Reno7 Pro 的星雨心愿配色版本，现在为大家带来开箱图赏。

第一部分：开箱

OPPO Reno7 Pro 的包装盒采用极简设计，整体以白色为底色，正面只印有“OPPO”和“Reno7”字样，底面则印有“在我眼里你会发光”。

打开 OPPO Reno7 Pro 的包装盒后，我们可以发现，除了手机本体外，还配有透明的软壳，取卡针、数据线和电源适配器。

第二部分：OPPO Reno7 Pro

在外观方面，OPPO Reno7 Pro 首创航天级星雨光刻工艺（把运用于航天领域的光刻工艺用于手机，利用光刻机的激光显影技术在晶钻玻璃表面实现了精密雕刻），拥有 120 万道光栅纹理，在一部手机上实现冷暖双色。

该手机还首创陶瓷彩镀镜圈工艺、光纤热弯工艺，并带来了环绕摄像头区域的星环呼吸灯，兼顾高级质感和 10 倍于金属的硬度。

在拍照方面，OPPO Reno 7 Pro 采用索尼 IMX766 旗舰级主摄（上一代是 Pro+），1/1.56 英寸大底，50MP 全像素全向对焦，而且采用了陶瓷镜头圈，更加绚丽。据悉，该机还拥有行业首创的光纤热弯工艺，1mm 隐藏式设计、360° 均匀无断点。

该手机也是业内首款搭载硬件级 DOL-HDR 的前置传感器。相比前代，IMX709 提升了 60% 的感光能力，降低了 35% 的噪点，硬件级 DOL-HDR 也是它的看家本领。

此外，OPPO Reno7 Pro 搭载联发科天玑 1200 Max 芯片，厚 7.45mm，重 180g，配备 4500mAh 电池，支持 65W 快充。

第三部分：更多图赏

OPPO Reno7 Pro 将于 12 月 3 日 10:00 正式开售，价格为 3699 元起。