realme GT2 Pro 跑分曝光：搭载骁龙 8 Gen1，超 102.5 万

IT之家 11 月 26 日消息，高通将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时新一代骁龙移动平台将正式发布。

日前，高通已经正式确定未来骁龙将成为一个独立品牌，届时骁龙不会再和高通品牌并行出现，同时高通还表示，新骁龙会采用简化、一致的全新命名体系。也就是说，几乎可以确认外界爆料的新一代骁龙旗舰芯片为“骁龙 8 Gen1”是真的。

今天数码博主 @数码闲聊站 晒出了首个骁龙 8 Gen1 的联网跑分，设备型号为 realme RMX3300，该博主称应该是即将发布的 realme GT2 Pro，跑分成绩为 1025215 分。

IT之家了解到，前天搭载骁龙 8 Gen1 SoC 新机的安兔兔跑分就曾曝光过，跑分成绩高达 1035020 分，相比高通 888 Plus 的 80 万分有了明显提升。联想手机部门产品经理还在微博表示，这一跑分并不是下一代摩托罗拉手机。

根据此前爆料，骁龙 8 Gen 1 芯片使用三星 4nm 工艺，依旧是八核心设计，其中一颗主频为 3.0 GHz 的 X2 超大核心、三颗主频为 2.5GHz 的 A710 大核心以及四颗主频为 1.8GHz 的 A510 小核心。辅以 Adreno 730 GPU，集成骁龙 X65 基带。

至于 realme GT2 Pro，外媒 91mobiles 此前报道，该机目前正在研发中，并预计在明年第一季度亮相。该机将配备 12GB+256GB 存储空间；采用 6.51 英寸 Super OLED 屏幕，分辨率 FHD+，比例 20：9，像素密度 401ppi，支持高刷新率，屏下指纹识别。在摄像方面，手机搭载前置 32MP 摄像头，后置三摄分别是 108MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 镜头；内置电池容量 5000mAh；搭载 realme UI 3.0 系统。