广汽冯兴亚：埃安混改或于明年完成，将择机上市

日前，广汽集团总经理冯兴亚表示，广汽埃安混改进展顺利，或将于明年完成，并择机上市；混改完成后，国资持股比例将从现在的 50% 下降到 20%-30%。

冯兴亚同时披露，广汽埃安 10 月终端销量达到 13189 辆，同比增长 112%；该月，AION 家族 10 月全车系订单超 2.3 万台，单月首破两万。

今年以来，广汽埃安在动力电池技术领域，围绕高安全、超快充、长续航三大重点，持续突破创新，推出了弹匣电池系统安全技术和超倍速电池技术。

11 月 5 日，在工信部发布的 2021 年第 10 批新能源汽车推荐目录中，广汽埃安 AION LX 赫然在列，本批次广汽埃安共有两款车型获推荐，其中一款车型采用镍钴锰三元电池，电池能量密度为 205Wh/kg，续航里程为 1008 公里，每百公里耗电量为 15.8kWh。广汽埃安随后发文表示，这是获工信部公告的首款 1000km 长续航车型。

产能方面，广汽埃安汽车工厂总规划产能 40 万辆/年，其中一期产能 20 万辆/年，占地 703 亩，总投资 47 亿元。工厂广泛应用物联网、大数据、智能机器人等技术，是可以让用户深度参与汽车定义、具备个性化定制生产能力的工厂，是集数字化、智能化和能源综合利用的生态工厂。

同时，广汽埃安也在加速布局自动驾驶车型。11 月 24 日，广汽埃安全球首发 AION LX PLUS，该车搭载 3 颗激光雷达，支持 300° 交叉覆盖视野，以及 250 米远距离探测；该车同步搭载有 6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、8 支高清摄像头、4 支环视摄像头以及 2 个独立高精定位模块。

广汽埃安表示，该车优势是看得更清、更远，高速场景稳，可随时聚焦驾驶者感兴趣区域 (ROI)，车辆识别距离可从 150m 提升至 250m，能精准捕捉远距离锥桶等小障碍物，超前预判提前进行减速、变道，高速智能辅助驾驶稳如老司机。