日本公司推出 7:32 超长显示器：可给电脑作副屏，专刷社交媒体

不得不说，这家叫野岛电器的日本公司真是太野了！听说 21:9 的比例就叫带鱼屏了？他们这回出了一款 7：32 的显示器。

没有写反，就是 7:32，因为是竖着用的，卖点是专为刷信息流打造。这款屏幕最高分辨率是 420x1920…… 算了，文字描述不出它的野性，不如来直接体验一下，拿它刷微博是种什么感觉：

还记得前几年 iPhone 系列屏幕越出越长的时候，大家就吐槽到了 iPhone30 可能成这样：

没想到这种夸张的屏幕比例最终在电脑显示器上首先实现。这款 EK-MD088 显示器来自日本野岛电器旗下品牌 ELSONIC。

话说回来，同样作为日本公司的索尼这几年也在坚持出 21:9 的长屏手机。

难道是日本消费者对屏幕长度有着特别的需求？来看看他们对这款显示器有什么想说的。好嘛，一位说“想要！”，一位说“一直想要这样的来着！”

这位更是重量级，他在担心“对于沉迷推特的人来说，可能还是不够用吧”。

行吧，你们开心就好。

也支持横过来用

这款显示器按官方给出的使用场景是给电脑作副屏，专刷社交媒体用的。

产品采用 TFT 面板，60Hz 刷新率，带 6 档亮度调节，最高亮度 300cd/m²。型号叫 EK-MD088，可能因为屏幕对角线长度是 8.8 英寸。加上边框的话长度相当于 1.7 个 iPhone13 那么长。背部配有支架可以自己立住，放在桌面上不会太占面积，竖起的角度也可以调节。

虽然没有给出图片，但文字介绍中有说使用第三方支架的话也可以横过来用。

大概是支持重力感应自动旋转的意思？重量方面只有 198 克也算方便携带，不过接口的设计有点遗憾。配有一个 USB Type-C 接口但是只作供电用，信号传输用的是 mini-HDMI 接口，总之是要插两根线才行。

产品现在是预定阶段，预计明年 2 月发售，价格 14800 日元（含税），相当于 800 多人民币。对于这个价格，DIY 装机玩家有话要说了。

在万能的淘宝上，这种长条屏其实 350 元人民币左右就能买到。一般是大佬用来装在电脑机箱上面用的，可以做为硬件运行状态监控，或者单纯装饰。

刷微博、硬件监控、装饰、显示音乐频谱、打游戏时辅助显示小地图…… 还有网友提出这种显示器适合主播拿来看弹幕。

看来这种长条屏用法还不少，你会买吗？买来做什么用？欢迎留言分享。

参考链接：

[1]https://online.nojima.co.jp/commodity/1/0479960021309/

[2]https://twitter.com/idanbo/status/1461962273862270982