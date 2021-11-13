HKC 发布 PG27P5U Mini LED 显示器：9999 元，4K/144Hz

IT之家 11 月 13 日消息，HKC 惠科于 11 月推出了 PG27P5U Mini LED 显示器。这款旗舰产品尺寸为 27 英寸，具有 4K 分辨率 + 144Hz 刷新率。显示器采用 Mini LED 背光技术，实现了 200000:1 的对比度，以及 1000 nit 的高亮度。

HKC PG27P5U 显示器采用 IPS 面板，背面具有 2048 颗 LED 灯珠，采用量子点滤光膜，提高色域范围。通过 Local Dimming 独立芯片背光控制技术，可以提高背光区域的控制精度。这款显示器支持 512 分区背光控制，可以达到 100% Adobe RGB 广色域、96% DCI-P3 色域。此外，延迟也低至 1ms。

此外，这款产品拥有 HDR1000 认证，出厂逐台校色，Delta E≤2。

据IT之家了解到，该产品支持 Free Sync 技术，针对游戏有着专属显示模式，可以显示准星，提供刷新计时功能，还可以对游戏暗部场景提高亮度。

HKC PG27P5U 的支架采用科幻风格的两段式设计，方便调节角度、高度等，支持 90° 垂直旋转。显示器背面拥有弧形 RGB 灯光，可以自由调整光效。

IT之家获悉，该产品拥有 HDMI 2.1×2 等多种接口，集成 USB-Hub 功能，并且支持 Type-C 一线连，可以反向充电。该产品目前已经开售，零售价 9999 元。