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全汉推出全球首款 SFX 12VO 750W 电源：24pin 变为 10pin，有效降低待机功耗

2021/11/26 14:58:13 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 26 日消息，根据全汉官方的消息，全汉企业推出全球首发 SFX 12VO 电源供应器 FSP750-27SCB，官方称其可让 PC 系统符合 2021 年 7 月 1 日美国加州能效法规所公告的 CEC Tier II 能效标准，有效降低待机功耗，满足新一代 CPU 与 GPU 的高能耗需求，适合市场上小型化电脑搭配高阶系统的配置。

全汉表示，高耗能 CPU 与 GPU 配置需要高稳定的电力供给以确保系统正常运作、提供玩家所需的运算效能与好的电竞体验。相较于传统的 Multi Rail 输出，Single Rail 12VO 电源供应器採用 12V+12Vsb 单组 12V 输出设计，可有效提高电源转换效率，控制输出电压稳定度，降低能源转换损失，让玩家有更好的智慧风控体验。

SFX 12VO 电源供应器在线材的设计上与现有的 Multi Rail 相比差异极大:：SFX12VO 的供电线材已从 MB 24 pin 减少至 MB 10 pin，保留原本的 CPU 4+4 pin 并提供 PCIe 8 pin 或 6+2 pin 给显卡使用，因此，SFX 12VO 在线材设计上具备了理线方便、维修组装容易、系统空间散热好等优点，可适用于电竞 PC 与电竞 NUC。

参数介绍：

  • 符合 Intel ATX 12VO 标准

  • 超过 90% 高效率转换率，80Plus 金牌效率等级

  • 长效安静 92mm 风扇

  • 智慧风扇速度控制

  • 全黑化模组扁线设计

  • DC-DC 电路设计，电力稳定输出

  • 全日系电解电容

  • 可选配 PS2 尺寸支架利于安装 ATX 尺寸机箱

  • 多重保护机制：OCP, OVP, SCP, OPP, OTP

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关键词：全汉电源

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