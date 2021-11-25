小米 POCO X4 系列发布日期曝光，Redmi 10A 等现身数据库

IT之家 11 月 25 日消息，小米 POCO X4、X4 NFC 目前已经出现在 IMEI 数据库，但是详细参数没有被曝光。根据外媒 91Mobiles 消息，消息人士 Mukul Sharma 透露了该系列手机的具体发售日期：

POCO X4 将于 2022 年第一季度在印度推出，作为 POCO X3 的升级版。

POCO X4 NFC 将于 2022 年第一季度在全球市场发布。这款手机的内部测试已经在欧洲市场开启。

POCO X4 GT 正在开发中，面向国际市场进行开发，预计不会在印度发布。

POCO X4 Pro 可能会在前几款产品之后上市，会登陆印度市场。

除了以上几款产品，根据 Xiaomui 消息，小米 Redmi 10A、Redmi 10C、POCO C4 也出现在在了 IMEI 数据库。

参数方面，这几款手机预计均会搭载 50MP 主摄像头，此外还会配备 8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头。这三款手机均会搭载联发科的 SoC 处理器，但是具体型号未知。

IT之家了解到，Redmi 手机和 POCO 手机的系统 UI 会有所不同，这三款机型仅有 Redmi 10C 才会有 NFC 芯片。产品预计将于 2022 年年初发布。