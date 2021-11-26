佳能 EOS R3 旗舰微单开启预约：36999 元，30 张/秒连拍

IT之家 11 月 26 日消息，佳能于 2021 年 9 月 14 日发布了 EOS R3 旗舰无反相机。这款产品搭载新开发的 2410 万像素背照堆栈 CMOS 传感器、DIGIC X 影像处理器，能够实现最高 30 张/秒的连拍速度。今日这款相机正式上架开启预约，单机身价格为 36999 元。

佳能 EOS R3 采用类似 1D 系列单方的机身设计，融合了竖拍手柄。相机感光度最高 ISO 102400，最高快门速度 1/64000 秒。这款相机拥有强大的自动对焦能力，对焦亮度下限低至 EV -7.5，同时最高追踪对焦速度可达 60 次/秒。

佳能 EOS R3 专为高速摄影设计，在电子快门下能够实现 30 张/秒的连拍速度，机械快门下连拍速度 12 张/秒。这两种情况下同时支持自动对焦/自动曝光追踪，便于体育摄影以及生态摄影。

对焦系统方面，相机支持眼控对焦功能，有着 EOS iTR AF X（智能追踪与识别）技术，利用深度学习算法，可以跟随人眼、动物眼镜、汽车等实现跟踪对焦。

IT之家了解到，这款相机内置机身防抖功能，不依赖镜头即可实现最高 8 级的防抖。

IT之家了解到，视频方面佳能 EOS R3 支持无裁剪的 6K RAW 拍摄、4K DCI/UHD 等规格，兼容 Log 格式。此外，产品具有千兆 LAC 有线网口、USB Type-C 接口、Wi-Fi 以及蓝牙等功能。