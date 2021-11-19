佳能 EOS R5/R6 将于 12 月获得新固件：支持对赛车追踪对焦

IT之家 11 月 19 日消息，日本佳能公司宣布，将于 2021 年 12 月 2 日发布 EOS R5、EOS R6、EOS 1DX Mark III 相机的新固件，为三款产品增强自动对焦功能。

佳能于 9 月 14 日发布了 EOS R3 旗舰无反相机。其具备 2410 万像素背照式传感器，支持眼控对焦功能，同时其自动对焦能精准识别运动中人物的眼睛、面部以及动物眼睛等，此外还支持识别赛车、摩托车，便于摄影师拍摄时自动对焦。

EOS R5、EOS R6 新固件的版本号为 1.5.0，引入了 R3 的自动对焦算法，也能够识别汽车和摩托车。此外，还新增了对冬季运动中戴头盔和护目镜的人的识别能力，为即将于北京召开的冬奥会做准备。最后，新版固件还可以实时“现场检测”功能，可以识别车内驾驶员的头盔。

佳能 EOS-1D X Mark III 的最新固件版本为 1.6.0，同样带来了新功能：提高了在滑雪和单板滑雪等冬季运动中佩戴头盔和护目镜的人的头部检测性能。这款单反专门为体育摄影设计，新版固件将使摄影师在拍摄 2022 冬奥会时，获得更加准确的自动对焦效果，提高拍摄成功率。

IT之家了解到，目前佳能 EOS-1D X Mark III 作为该品牌的旗舰相机，售价 47249 元。产品搭载 DIGIC X 数字影像处理器，采用了 2010 万像素全画幅 CMOS 传感器，同时具有新开发的高细节低通滤镜，可有效抑制亮度摩尔纹及伪色彩。

这款单反拥有 191 点高解析自动对焦感应器，最高连拍速度 20fps，支持 HEIF 格式图像存储，采用双 CFexpress 存储卡槽。视频方面，相机支持 5.5K 的 12 位 RAW 短片内录、无裁剪超采样 4K 短片内录以及 Canon Log 3 伽马曲线。