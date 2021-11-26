119 元，漫步者发布 X2 半入耳式真无线耳机，单次续航达 7 小时

IT之家 11 月 26 日消息，今天，漫步者发布声迈 X2 真无线立体声耳机，官方称其“短小且持久”，单次续航达 7 小时，售价 119 元。

据介绍，声迈 X2 耳机单只重 3.5g，契合耳朵曲线的半入耳式人体工学设计，零压迫更自在，让耳朵自由舒展。

续航方面，官方称这款耳机单次续航 7 小时，配合充电仓使用总续航达 28 小时。音质方面，声迈 X2 搭载 13mm 大尺寸单元，官方称其拥有宽阔声场与均衡听感。其他方面，这款耳机支持单双耳使用无缝切换，支持低延迟游戏模式以及通话降噪。