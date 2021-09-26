漫步者推出 STAX SPIRIT S3 平板振膜蓝牙耳机：aptX-HD，898 元

IT之家 9 月 26 日消息 漫步者于 9 月 24 日正式推出了 STAX SPIRIT S3 头戴式平板振膜蓝牙耳机。这款产品采用了特殊的平板振膜发声方式，集成了蓝牙功能，仅售 898 元。

漫步者早在 2011 年便全资收购了国际知名静电耳机品牌 STAX，从而获得了相关技术。而新款 S3 耳机的原理与静电耳机不同，但依旧采用了部分高端头戴耳机的平板振膜技术，同类产品不含蓝牙功能，售价在千元左右至 1 万元以上。官方表示，漫步者于 2016 年入股 Audeze LLC（奥蒂兹），获得了平板振膜技术，此后自行研发了这款耳机使用的平板振膜。

具体来看，STAX SPIRIT S3 耳机采用 EqualMass 布线振膜。振膜为面积巨大且平整。这种方式相比动圈单元，能够降低分割振动，频响范围更宽，达到 10Hz~40kHz。

耳机的振膜表面覆盖有扁平的布线，与条状的磁铁阵列相结合，通过电磁力驱动发声。这款产品使用了 Uniforce 磁路技术，失真低至千分之五。此外，Fluxor 磁阵列技术，使得耳机的频响更宽，解析更高。

IT之家了解到，漫步者 STAX SPIRIT S3 耳机内置高通蓝牙芯片，支持蓝牙 5.0 以及 aptX-HD 协议，带来质量的无线音质。耳机外壳正面使用了碳纤维材质，重量更轻，同时耳罩使用了小羊皮材质，柔软贴合。

这款耳机内置 1500mAh 电池，续航可达 38 小时，同时支持有线方式进行驱动。耳机的价格为 898 元，目前暂时未上架。