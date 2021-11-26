毫秒级时间温降近 1000℃！我国“云龙”发动机预冷器研制获最新突破

IT之家 11 月 26 日消息，近日，中国航天科工集团有限公司三院 31 所预冷动力技术中心在北京云岗某试验台首次完成了“云龙”发动机预冷器 Ma5 热态试验，实现毫秒级时间温降近 1000℃，试验达到预期目标。

本次试验为预冷器国内首次 Ma5 大温降换热试验，充分验证了预冷器快速降温能力，最大流量、最高温度、最大温降等多个指标达到了国内领先、国际先进水平。

▲“云龙”发动机

IT之家获悉，“云龙”发动机是 31 所面向我国未来可重复使用单级/两级入轨运载器、空天飞行器动力需求，提出的基于液氢燃料的多循环深度耦合预冷发动机（英文简称 ICE 发动机）。

“云龙”发动机如果成功后，能助推飞行器像飞机一样从地面水平起飞，再水平降落至地面，实现可重复使用的空天往返运输。但它会比飞机飞得更快、更高，也有别于现在常见的垂直起降的运载火箭。

从“十三五”开始，31 所同国内合作伙伴联合开展了大量基础性研究，并在 2017 年与泸州航空发展投资集团有限公司合作成立泸州预冷动力研发中心。团队先后解决了设计、工艺、装配、试验等关键技术，并成功研制出目前国内最大尺度的预冷器样机。本次试验成功标志着 31 所“云龙”发动机技术攻关取得了里程碑进展。