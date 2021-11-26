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中国移动实现中老铁路国内段 4G 全覆盖、5G 重点覆盖

2021/11/26 19:15:51 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 26 日消息，据人民邮电报报道，中老铁路通车在即，11 月 20 日，中国移动云南公司在中老铁路国内段沿线建设的专网顺利开通，实现了沿线 4G 网络全覆盖，重点区域、站点、站厅 5G 网络覆盖。

据中老铁路媒体体验车上实测，行驶过程中手机网络平均下载速率达 460Mbps 以上、上传速率达 60Mbps，而车站、站台等重点区域的下载速率可达 860Mbps，通过手机网络与亲朋好友视频通话、刷剧、刷抖音均感知良好。

由于中老铁路国内段沿线隧道占比高达 77.73%，中国移动云南公司采用了自主创新的“隧道双流漏缆 + 场坪天线”覆盖方案，保证了隧道内至隧道外场景切换时网络的无缝衔接，同时联合主设备厂家开发了“高速频偏校正算法”，能够快速准确地检测并补偿手机高速运动中产生的多普勒频移，保证了通话、上网体验的流畅。

IT之家获悉，为实现网络连续覆盖，铁路沿线每 500 米左右需要建设一个通信基站，且中老铁路专网 80% 以上的通信基站位于原始雨林“无电区”。面对场景复杂以及高速通信穿损大、频偏大、切换频繁等问题，中国移动云南公司组成中老铁路网络覆盖专项组，注重项目规划，采用新技术精确勘测，精细化落实每个站点的建设位置、覆盖方向，同时结合沿线多山、多隧道的特点，打造了一张高铁精品网。

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关键词：中国移动高铁4G5G

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