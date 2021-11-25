中国移动联合芯片厂商，发布 11 款视频物联网芯片

IT之家 11 月 25 日消息，根据爱集微官方消息，中国移动依托“智慧中台”战略，近日联合富瀚微、君正、瑞芯微、星宸、国科微等合作伙伴，先后发布了 AIoTel FH8856、AIoTel T31ZX、AIoTel SSC336Q、AIoTel RK1109、AIoTel GK7605V100Y 等 11 款视频物联网芯片，致力推进视频物联网产业规模化发展。

这些芯片可以提供视频通话、视频对讲、视频监控、智能喇叭、视频会议、家居控制、智能识别等功能，通过整合 AIoTel 能力与芯片核心优势，解决了视频物联网终端跨平台互动难、成本高、业务迭代慢、能耗高等端侧问题。此外，在通信方面达到了电信级的要求。

中国移动表示，智慧家庭运营中心以和家亲 IoT、移动看家、和家智话等业务为牵引，引领家庭物联网的发展，已累计服务和家亲用户 2.3 亿，和家智话用户 1100 万，移动看家用户 4700 万，平安乡村服务覆盖全国 13 万个行政村。视频物联网芯片已覆盖智能家居行业 Top20 品牌、500 余款智能终端，3000 多万台终端。

IT之家了解到，中国移动还表示，将协同终端产业链合作伙伴，持续推进视频物联网产业规模化升级。