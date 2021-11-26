为落实“Chrome 淘汰 Cookie”计划，谷歌向监管部门做出更多妥协

北京时间 11 月 26 日晚间消息，据报道，英国反垄断部门“竞争与市场管理局”（CMA）今日表示，针对 Chrome 浏览器删除第三方 Cookie 的计划，谷歌再次向 CMA 做出承诺，以打消监管部门的相关担忧。

CMA 称，谷歌已做出新的承诺，以解决一些剩余的担忧，包括减少对 IP 地址的访问，并澄清其可以使用的数据的内部限制。此外，谷歌还将这些承诺的有效期延长至六年。

CMA 首席执行官（CEO）安德里亚・科塞利（Andrea Coscelli）表示：“我们一直很清楚，谷歌保护用户隐私的努力，不能以减少竞争为代价。如果最终被接受，我们从谷歌获得的承诺将具有法律约束力，有助于促进数字市场的竞争，帮助保护在线出版商通过广告筹集资金的能力，并保护用户隐私。”

CMA 还表示，接下来将对谷歌最新的承诺进行评估，直到 12 月 17 日。

谷歌表示，如果这些承诺被接受，也将适用于全球其他地区。谷歌在一篇博客中表示，将确保“隐私沙箱”（Privacy Sandbox）的开发方式适用于整个生态系统。

谷歌去年年初宣布，未来两年内将逐步淘汰 Chrome 浏览器对第三方 Cookie 的支持，理由是用户对隐私和数据控制权利提出了更高的要求。停止对第三方 Cookie 的支持后，谷歌计划推广其“隐私沙箱”技术。

但出版商和广告技术公司纷纷抱怨称，谷歌所谓的“隐私沙箱”将限制他们收集网络用户信息的能力，从而影响他们提供更具价值广告的能力。

今年 1 月，CMA 宣布对谷歌的“隐私沙箱”计划展开调查，认为此举可能削弱出版商的能力，破坏数字广告市场的竞争，从而进一步巩固谷歌的市场力量。今年 6 月，谷歌曾向 CMA 做出一些承诺，以打消 CMA 的担忧。