华为 nova 2S 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.125 log 版：修复部分拨号界面显示异常、闹钟振动设置不生效问题

IT之家 11 月 26 日消息，近期，华为 nova 2S 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.125 系统更新 log 版。本次更新修复了部分场景拨号界面显示异常和闹钟振动设置不生效的问题，建议进行更新。

下面是更新内容：

【显示】

修复部分场景拨号界面显示异常的问题

【闹钟】

修复闹钟振动设置不生效的问题

【信息】

优化信息的使用体验

【系统】

优化整机系统稳定性

【安全】

合入 2021 年 10 月安全补丁，增强手机系统安全

IT之家获悉，华为消费者 BG AI 与智慧全场景业务部总裁王成录在此前表示，基于鸿蒙的华为设备已有 1.57 亿台，第三方基于 OpenHarmony 的设备达到 6000 万台。王成录预计，今年年底第三方鸿蒙设备将达到 1 亿台，华为有信心，今年年内鸿蒙设备会超过 3 亿台。

此外，鸿蒙软件应用全球分发触达 510 万 + 开发者、170 + 国家和地区，应用累计分发量达到了 3322 亿（2021 年 1 月-9 月）。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。