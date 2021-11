IT之家 11 月 27 日消息,据 MacRumors 报道,苹果将在周一为 Apple News+ 的新订阅用户提供为期三个月的免费试用服务。

本次三个月的免费试用时间,比起通常的一个月试用时间有所增加,不过该活动仅在周一才可参加。

For a limited time, get Apple News+ free for three months.

活动地址:点此直达