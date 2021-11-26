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郭明錤：苹果明年将推出 AR 头戴设备，搭载 Mac 同等级处理器，目标 10 年后 AR 可取代 iPhone

2021/11/26 13:02:00 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 11 月 26 日消息，今日中午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，苹果将在 2022 年推出 AR 头戴设备采用运算能力与 Mac 同等级的处理器。该处理器采用 ABF 载板。

  • 预计苹果将在 2022 年第四季度推出的 AR 头戴装置，将配备 2 个处理器。高端处理器的运算能力与 Mac 的 M1 相似，较低端处理器则负责与感应器运算相关。

  • 因高端处理器的运算能力与 M1 同等级，故高端处理器的电源管理（power management unit；PMU）设计与 M1 的相似。

  • 预计高端处理器与 M1 一样，将采用 ABF 载板。较低端处理器则采用 BT 载板。

  • 预计苹果的 AR 头戴装置配备 2 个索尼提供的 4K Micro OLED 显示器（故相信此装置可支持 VR），对运算能力要求显著高于 iPhone，因而需要 Mac 等级的处理器。

  • 苹果的 AR 头戴装置对感应器的运算能力显著高于 iPhone，因而需要一颗独立的处理器。例如这款 AR 头戴装置至少需 6–8 个光学模块持续同时运行来提供使用者图像式穿透（video see-through）的 AR 服务，而 iPhone 同时运作的光学模块最多 3 个且不需要持续运算。

IT之家了解到，报告指出，从处理器设计可看出苹果 AR 头戴装置与竞争对手的最大差异：具备 Mac（PC）等级的运算能力，可独立运作，不需依赖 Mac（PC）或 iPhone（手机），以及支持广泛应用而非特定应用。

  • 若将 AR 头戴显示装置仅定位于 Mac 或 iPhone 配件，将不利于该产品成长。AR 头戴装置独立运作，代表将拥有自己的生态，且可提供最完整与弹性的用户体验。

  • 苹果目标是 10 年后 AR 可取代 iPhone，代表 AR 将支持广泛应用而非特定应用。

  • 因支持广泛应用、需独立运作与运算能力高于 iPhone，因而苹果的 AR 头戴装置需配备 Mac 等级的处理器。

郭明錤在报告中表示，苹果的目标是 10 年后 AR 可取代 iPhone，意味着未来 10 年内 AR 头戴装置对 ABF 的需求至少将超过 10 亿片。

  • 目前 iPhone 的活跃用户超过 10 亿人，若苹果的目标是 10 年后 AR 可取代 iPhone，意味着 10 年内苹果至少将售出 10 亿台 AR 装置。

  • 苹果对 AR 装置的产品定位之一为可提供 Mac 等级的运算能力，因而无论 AR 的形态如何变化，均需要高速运算的处理器与 ABF 载板。

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关键词：苹果AR

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