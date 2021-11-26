郭明錤：苹果明年将推出 AR 头戴设备，搭载 Mac 同等级处理器，目标 10 年后 AR 可取代 iPhone

IT之家 11 月 26 日消息，今日中午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，苹果将在 2022 年推出 AR 头戴设备，采用运算能力与 Mac 同等级的处理器。该处理器采用 ABF 载板。

预计苹果将在 2022 年第四季度推出的 AR 头戴装置，将配备 2 个处理器。高端处理器的运算能力与 Mac 的 M1 相似，较低端处理器则负责与感应器运算相关。

因高端处理器的运算能力与 M1 同等级，故高端处理器的电源管理（power management unit；PMU）设计与 M1 的相似。

预计高端处理器与 M1 一样，将采用 ABF 载板。较低端处理器则采用 BT 载板。

预计苹果的 AR 头戴装置配备 2 个索尼提供的 4K Micro OLED 显示器（故相信此装置可支持 VR），对运算能力要求显著高于 iPhone，因而需要 Mac 等级的处理器。

苹果的 AR 头戴装置对感应器的运算能力显著高于 iPhone，因而需要一颗独立的处理器。例如这款 AR 头戴装置至少需 6–8 个光学模块持续同时运行来提供使用者图像式穿透（video see-through）的 AR 服务，而 iPhone 同时运作的光学模块最多 3 个且不需要持续运算。

IT之家了解到，报告指出，从处理器设计可看出苹果 AR 头戴装置与竞争对手的最大差异：具备 Mac（PC）等级的运算能力，可独立运作，不需依赖 Mac（PC）或 iPhone（手机），以及支持广泛应用而非特定应用。

若将 AR 头戴显示装置仅定位于 Mac 或 iPhone 配件，将不利于该产品成长。AR 头戴装置独立运作，代表将拥有自己的生态，且可提供最完整与弹性的用户体验。

苹果目标是 10 年后 AR 可取代 iPhone，代表 AR 将支持广泛应用而非特定应用。

因支持广泛应用、需独立运作与运算能力高于 iPhone，因而苹果的 AR 头戴装置需配备 Mac 等级的处理器。

郭明錤在报告中表示，苹果的目标是 10 年后 AR 可取代 iPhone，意味着未来 10 年内 AR 头戴装置对 ABF 的需求至少将超过 10 亿片。