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魅族公开车内物品防遗忘专利，可及时快速进行物品遗忘提醒

2021/11/27 8:46:21 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 11 月 27 日消息，昨日，珠海市魅族科技有限公司公开“一种车内物品防遗忘监控方法、装置、设备及介质”专利，公开号为 CN113705543A。

企查查专利摘要显示，该发明提供了一种车内物品防遗忘监控方法，可以及时快速的对乘车人员进行物品遗忘提醒

IT之家了解到，魅族车内物品防遗忘监控方法包括：

  • 在检测到乘车人员乘车意图后，获取车内图像；

  • 根据所述车内图像确定所述乘车人员的携带物品；

  • 在确定所述乘车人员具有下车意图时，进行物品遗忘提示。

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关键词：魅族专利

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