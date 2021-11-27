魅族公开车内物品防遗忘专利，可及时快速进行物品遗忘提醒

IT之家 11 月 27 日消息，昨日，珠海市魅族科技有限公司公开“一种车内物品防遗忘监控方法、装置、设备及介质”专利，公开号为 CN113705543A。

企查查专利摘要显示，该发明提供了一种车内物品防遗忘监控方法，可以及时快速的对乘车人员进行物品遗忘提醒。

IT之家了解到，魅族车内物品防遗忘监控方法包括：