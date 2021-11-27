消息称阿里 CEO 张勇正把权力下放给各业务部门负责人：以加快决策，更好地抵御竞争

北京时间 11 月 27 日消息，知情人士称，阿里巴巴集团 CEO 张勇正在把权力下放给公司各业务部门的负责人，以便更为灵活地应对日益增多的挑战。

知情人士称，张勇正在把更多责任移交给各个业务部门的总裁，从基于位置的服务到云计算，这些总裁现在扮演“迷你 CEO”的角色。此举旨在加快决策，以便每个部门能够更好地抵御竞争，重振低迷的销售，重塑公司整体形象。

▲ 阿里巴巴集团 CEO 张勇

这种管理模式的调整在过去几个月逐渐成形，逆转了阿里在近三年前开始推动的集权式管理。集中管理使得阿里子公司和关联公司更加紧密地结合在一起。

知情人士称，新管理模式尚未在阿里公司内部正式宣布。但是，过去几个月，“建立一个灵活的组织”已成为公司内部的流行语。

张勇在 2015 年接任阿里 CEO，并在 2019 年成为董事长。知情人士称，张勇在公司以亲力亲为著称。过去，他每两周就会与各业务部门总裁举行一次碰头会，详细询问业务情况，听取他们的直接汇报。但是近几个月，这样的会议已经少了很多。

现在，张勇仍在直接监督阿里的电商业务。其他业务部门都有自己的总裁，例如工业和社区电商、云计算以及本地服务。

过去几年，规模较小的竞争对手一直在多个领域对阿里紧追不舍。阿里在网络零售市场的份额已经遭到京东和拼多多蚕食，其中拼多多通过提供激进的折扣和社交功能迅速成长。阿里旗下外卖平台饿了么一直难以抗衡美团。在云计算领域，阿里占据了先发优势，但是也承受着压力。