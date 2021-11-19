第二季度调整后净利润下降 39%，阿里巴巴港股收盘大跌超 10%

IT之家 11 月 19 日消息，香港恒生指数收跌 1.07%，恒生科技指数收跌 0.26%，互联网科技股跌幅居前，阿里巴巴大跌 10.71%。

11 月 18 日，阿里巴巴发布财报，公司第二季度营收 2006.9 亿元，第二季度调整后净利润 285.2 亿元，同比下降 39%。

IT之家了解到，财报还显示，阿里云季度营收达 200.07 亿元，同比增长 33%，超过市场预期的 190.86 亿。该季度内，经调整 EBITA 利润 3.96 亿元，是阿里云连续第四个季度实现盈利。此外，阿里云在海外市场上获得了高速增长。数据显示，过去三年间，阿里云的海外市场规模增长了 10 倍以上。

阿里巴巴还主动调低了 2022 财年的总收入预期，今年第一自然季度（2021 财年第四季度）的时候阿里预计新财年总收入 9300 亿元，对应增速是 29%，本季度阿里将增速下调到 20%-23%。

阿里巴巴 CFO 武卫在业绩电话会解释道，调低预期是因为中国国内目前的社会消费发展势头比今年一季度时更缓慢。根据国家统计局数据，今年 8 月和 9 月国内商品零售额分别同比增长仅 3.3% 和 4.5%，处于近一年来增速最低区间。