消息称华为开始量产下代可折叠手机，价格有望低于 Galaxy Z Flip 3

据业内人士透露，自 11 月以来，华为已开始批量生产其下一代可折叠智能手机。这款手机将与三星的 Galaxy Z Flip 3 竞争，预计价格会更低。

《电子时报》报道称，在 11 月 25 日的一次投资者会议上，兆利科技透露，已开始为一位客户量产一款新型可折叠智能手机的铰链，较其前代产品需要更少的零部件，因此收益率更高。尽管兆利科技并未指明客户的名字，但行业观察人士认为，其指的是华为。

随着消费者对轻量高分辨率智能手机的热情逐渐淡去，各大企业纷纷将重点放在了可折叠智能手机的开发上。在看到三星 Galaxy Z Flip 3 销售的成功后，包括华为在内的其他公司也加快了自己的可折叠设备的生产。

不过，尽管可折叠智能手机很受欢迎，但其刚刚进入市场，价格极其昂贵，往往是普通智能手机的两倍。因此，三星在今年 8 月决定以低廉的价格推出 Galaxy Z Flip 3 时，仅用 40 天就实现了 100 万部以上的销量。

据悉，三星计划到 2022 年将可折叠智能手机的出货量从 700 万部增加到 1300 万部，其中包括 Galaxy Z Fold 400 万部、Galaxy Z Flip 900 万部。由于中美贸易摩擦的限制，其竞争对手华为目前在可折叠智能手机方面落后了一些。

业内人士表示，到 2022 年，可折叠智能手机将占三星智能手机总出货量的 20%，华为的新款可折叠智能手机也将于明年推出。谷歌、小米、OPPO 和 vivo 也计划很快发布新的可折叠模型。

据 DIGITIMES Research 预测，到 2025 年，全球可折叠智能手机的出货量将超过 1 亿部，到 2026 年将超过 1.5 亿部。该机构指出，如果苹果决定加入这个战场，这一数字将会更快达到。