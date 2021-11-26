华为 WATCH FIT 智能手表推送 1.0.6.6 更新：跳绳模式支持检测个数、心率等

IT之家 11 月 26 日消息，华为 WATCH FIT 智能手表近日推送 1.0.6.6 更新，更新大小为 14.85MB。通过本次更新，锻炼应用的跳绳模式可检测跳绳个数、心率及卡路里消耗等运动数据，推荐更新体验。

下面是更新内容：

【优化】

锻炼应用的跳绳模式可检测跳绳个数、心率及卡路里消耗等运动数据

优化部分场景的系统稳定性

更新注意事项:

1.为了获得更好的使用体验，建议在更新前通过应用市场将“运动健康”应用更新为最新版本。

2.更新过程中请保持蓝牙连接，如果更新失败，请重新尝试。

3. 穿戴设备更新过程可能较长，请耐心等待设备端进度条完成，系统更新后设备会自动重启。

IT之家了解到，用户可以打开手表进入锻炼界面，上下滑动屏幕点击选择【跳绳】，选择【自由跳】，设置目标和提醒，选择一个自己想要达到的跳绳个数，无需自己数数，完成目标时手表自动提醒，轻松完成每日运动任务。

跳绳模式除了帮助用户计数计时，还会为每一次跳绳运动提供分析。跳绳结束后，向上滑动屏幕就会及时反馈出详细的数据分析，充分了解每一次跳绳的运动情况，大家可以根据自己的身体情况，结合数据分析，合理规划跳绳锻炼，达到事半功倍的效果。